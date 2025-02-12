全智賢2年前被查稅，追繳2000萬！經紀公司：無違法行為

女演員全智賢在2023年稅務調查中被追繳了2000萬（韓幣，下同）稅款一事於日前突然曝光，衝上韓網熱搜，經紀公司緊急回應。

由於「追繳稅款」一事，不少網友質疑她是否涉及逃稅、漏稅，對此全智賢的經紀公司作出澄清。全智賢所屬公司IEUM HASHTAG發表官方立場，表示：「全智賢在2023年稅務調查中，所有主要事項均經過合法程序，並被確認沒有問題。」公司還解釋稱：「此次事件是因稅務師與國稅廳在費用處理方式上的解讀存在差異，從而導致部份專案出現意見分歧。」



10日韓媒《Field News》曾報導稱，韓國國稅廳在2023年對全智賢進行了嚴格的稅務調查，並追繳了一大筆稅款。 雖然該報導引發了爭議，但整體來看，此次追繳稅款屬於稅務調整過程中的常見情況，屬於合理範圍，並非違法行為。



據悉，全智賢在2007年以86億購入首爾江南區論峴洞的一棟建築，2021年以235億售出，獲利149億的房產增值收益。 2022年9月，她與丈夫還共同購入了首爾聖水洞的一處頂層公寓（Penthouse），交易金額高達130億。

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