韩国女团 Kep1er 首次巡演台北登场！精彩演出与超强粉丝福利一次满足！

经由选秀节目《Girls Planet 999》选出的韩国女团 Kep1er 将首次以七人完全体造访台湾！《2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in TAIPEI》即将於 4 月 6 日在 TICC 台北国际会议中心举办。演唱会门票将於 2 月 22 日下午 3 点在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台开卖，演唱会票价为 NT$5,880 / NT$4,880 / NT$3,880。所有购票者皆可获得一张限定小卡（成员随机），5,880 区全区可参与HI-TOUCH，於 3 月 23 日前购票且未退票者，还有机会抽彩排、团体合照、签名拍立得及签名海报等福利。

Kep1er 於 2022 年出道，首张迷你专辑《FIRST IMPACT》实体专辑销量突破 20 万张，不仅打破当时韩国女团出道专辑最高首日销量纪录，更以主打歌《WA DA DA》在出道 12 天后就获得韩国音乐节目《M Countdown》的当周冠军，MV 观看次数也随后突破一亿，甫出道就受到各界强烈注目。2024 年 Kep1er 打破选秀节目限定团的惯例，有七位成员协议续约延长团体活动，并於同年 11 月发行迷你六辑《TIPI-TAP》，从歌曲风格到整体造型全新尝试，让她们在韩国国内获得音乐节目《THE SHOW》当周冠军，在海外也囊括不少好成绩，除了在多国 iTunes K-POP Daily 排行榜上获得第一名，还凭藉这张专辑於出道后首次登上 Billboard 200 排行榜。



Kep1er 今年 1 月以国际嘉宾身分受邀来台参与除夕特别节目《2025超级巨星红白艺能大赏》的演出与录制，精湛的现场演唱实力与游戏环节时俏皮的反应都令许多观众眼睛为之一亮。随著《2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR]》於 2 月自首尔起跑，Kep1ian （官方粉丝名）的期待也达到巅峰。本次不只是 Kep1er 出道后首次 FAN-CON 巡回演出，4 月 6 日登场的台北场更是台湾 Kep1ian 与偶像近距离接触的难得机会，也将为每位 Kep1ian 留下一段无法忘怀的回忆。



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《2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in TAIPEI》

✴ 活动时间 ⎪ 2025 年 4 月 6 日（日）5PM（实际演出时间以现场公告为准）

✴ 活动地点 ⎪ TICC 台北国际会议中心（台北市信义区信义路五段1号）

✴ 售票系统 ⎪ ibon 售票网站、7-11 ibon 机台

✴ 售票网站 ⎪ https://ibontw.com/2025kep1er（建置完成后开启）

✴ 开卖时间 ｜ 2 月 22 日（六）3PM

✴ 票价｜ NT$5,880 / NT$4,880 / NT$3,880

✴ 主办单位 ⎪ 希林国际 Chillin International、VIBE MAKER 希波企划

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