房時爀涉嫌詐欺獲利4000億，或被判終生監禁！謊稱「無上市計劃」誘導投資親信公司私下分紅

韓國金融監督院計劃對HYBE創辦人房時爀董事長以涉嫌「詐欺性不正當交易」罪名移交檢察機關調查，據悉涉案金額高達4000億韓元，最高量可達刑終身監禁。

據業界28日消息，金融監督院已掌握相關證據，顯示房時爀在2019年推進HYBE上市的過程中，向HYBE既有投資者（股東）謊稱沒有上市計劃，誘使他們將持有股份賣給房時爀親信所設立的PEF（私募基金）。房時爀與該PEF簽訂了分享投資收益30%的合約，並獲得了約4000億韓元的結算款。 這些股東間的合約並未在上市過程中的證券申報書中記載。

金監院認為，HYBE上市過程中發生的相關事件涉嫌違反資本市場法中的「詐欺性不正當交易」等條款，計劃在調查完畢後以快速通道（緊急措施）的方式將此案移交檢察機關。 與此同時，首爾警察廳廣域搜查隊的金融犯罪調查組也正在調查同一案件。



房時爀的雙重面孔

據調查，房時爀在2020年HYBE（當時為Big Hit）上市前，依次與STIC Investment、Estone Equity Partners、New Main Equity等多家公司簽署了股東間協議。 根據協議，房時爀在公司上市後可獲得這些PEF出售股份所得收益的約30%，如果未能在期限內完成上市，房時爀則需回購這些股份。上述公司均在2018年或2019年購買了大量HYBE股份，其中後兩家新興PEF由房時爀親信設立。

關鍵在於2019年底，HYBE的既有投資者曾發送電子郵件敦促上市，但HYBE召開內部審議委員會後回覆稱「以當前企業價值水平來看，無法實現上市」。但據金監院掌握的多項證據，當時HYBE實際正在推進上市，例如與會計法人簽訂了作為上市必要程序的指定審計合約等。也就是說，HYBE一方面向既有投資者聲稱沒有上市計劃，另一方面卻向金融當局申請指定審計，表現出雙重態度。



量刑5年起步、上不封頂

根據資本市場法，若因違法行為而獲得或規避的利益達到50億韓元以上，將被判處無判處期徒刑或5年以上有期徒刑的加重處罰。金融當局也表示，考慮到此事件對資本市場的影響力及象徵性，將會嚴正應對，以免類似事件再次發生、動搖市場信任。

對此，HYBE方面表示：「所有交易都是在經過法律審查後，於合法架構內進行。」

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