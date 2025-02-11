斥資500億《問問星星吧》收視慘跌，給業界帶來的影響！韓網友：「先看劇本再投資吧、劇本是最大的問題」

《問問星星吧》從2021年公開由「韓流明星」李敏鎬和「浪漫喜劇女王」孔曉振出演就成爲話題，再加上是韓國首部以太空站為背景的太空職場劇，提高期待感。

《問問星星吧》拍攝時間長達一年，為了表現太空船內的失重狀態，所以在後期製作上也下很多功夫。但是...在播出後卻未能滿足觀眾們的期待，主要故事沒有得到時代的共鳴，再加上尷尬的劇情、台詞等也一直被吐槽，雖然爲了挽救而展開各種工作，但收視始終非常低迷，更成為tvN周末劇近年來罕見的「1%收視率」。



據韓媒報導，業內人士紛紛表示，當這類大製作收視失利時，會帶來很大的影響。某電視劇製作相關人士表示：「《問問星星吧》方面雖然主張沒有虧損，但是由『韓流明星』李敏鎬主演的期待作品和斥資500億（韓元）大製作失敗了，之後誰會欣然進行鉅額投資呢？ 本來就是業界很困難的狀況，很擔心今後的項目投資會縮減。」

其他製作方也表示有共鳴：「本來製作費規模就變大，韓國市場正在縮減，大製作失敗時帶來的影響即使不是相關公司，也會有間接受到損失的公司。爲了扭轉行業本身停滯不前的氛圍，需要成功的項目。」



報導一公開，也立即在韓網引發熱烈討論，韓網友：「投資這種劇本的人要打起精神來」、「說實話能讓孔曉振和李敏鎬出演那個劇本也覺得很神奇」、「劇本從第1集和第2集開始就很奇怪...是只看兩位演員投資的嗎」、「如果是500億的話，應該更慎重地看劇本吧」、「用那筆錢還能再製作幾部劇吧」、「難道是版權賣得好，真是萬幸嗎？呵呵」、「劇本是最大的問題」、「不是因爲太空站是背景才完蛋的，而是劇情太奇怪了」、「如果不拍這樣的電視劇，市場就不會緊張了，自作自受」、「這也太浪費資源了」、「只相信演員們的名氣，用那種劇本製作大作是錯誤的」等等。



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