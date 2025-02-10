不捨具俊曄失去大S！酷龍姜元來憶24年前車禍，具俊曄喊話「相信你會再次站起來，我們是一體」

具俊曄酷龍（CLON）隊友兼40年摯友姜元來，曾在大S逝世後向媒體鬆口表達「希望是假的」，8日他親自發文悼念大S，也悄悄透露希望具俊曄振作的心情。

*先前報導回顧：‎〈大S去世，具俊曄酷龍隊友姜元來嘆：假新聞太多讓他們很累，希望這次也是假的〉‎

姜元來公開和具俊曄4日的訊息對話（媒體確認大S死訊的隔日），姜元來：「不知道要用什麼話安慰你。好好調整心情，注意健康。」具俊曄：「元來啊謝謝……想好好忍著，但打電話感覺會哭，所以就直接發了kaTalk（kakao Talk）……」姜元來發文寫道如果和具俊曄見面可能會一同哭得很厲害，希望大家都注意身體健康，最後祈求大S在天之靈得以安息。



除此之外姜元來還發了一支影片，內容是2020年KBS歌謠大賞典禮上回顧當年度大事件，其中一件就是自己發生嚴重車禍，具俊曄特地上台對他喊話、希望大家共同為他祈禱。



酷龍那年還在生涯巔峰，姜元來卻發生了車禍，從鬼門關走回來但下半身癱瘓，回顧影片可見具俊曄沉重走進病房探望姜元來，具俊曄在他們過往的影片配上旁白：「只要在首爾，只要有元來你在，只要有為我們歡呼的粉絲們，我們應該就能跳舞吧？」



典禮上具俊曄戴帽子低著頭，念出事先寫好的信說：「一直在我身邊一起畫畫、一起跳舞、一起參軍，一起唱歌，還以為會永遠站在我身邊，元來啊還記得第一次聽到〈Kung Ddari Sha Bah Rah〉的時候嗎？半夜聽著吉他伴奏，『這是舞嗎？』你不是很氣餒嗎？但我記得首播那天彩排時，觀看的人都起立鼓掌了。」

「元來啊，無論如何我都相信你。像往常一樣吧，你總是用開朗的模樣給我力量，就像你曾經克服逆境那樣，我相信你會再次站起來的。現在無力躺在病房裡的你，不是我所認識的你。而就像你說的，我們是一體的。如果你不在，我也沒力氣了，如果你笑了，我就有力量了。就算是為了我，不對，為了所有珍惜你的人，請給我力量。」具俊曄邊念邊哽咽，道盡多希望隊友振作並康復的希求。



就像信中具俊曄轉述說姜元來說的「我們是一體」，酷龍雖因姜元來車或暫停活動，但具俊曄拒絕單飛轉行DJ及音樂製作人，並陪伴姜元來走過來。2005年酷龍成功歸來，具俊曄和姜元來一同編了「輪椅舞」重新站上舞台。兩人從高中熟識至今40年，具俊曄曾說兩人是「朋友」都無法形容的關係，能共享光明和黑暗面。



姜元來發了當年具俊曄向他喊話的片段，文字什麼都沒寫，應是想藉著當年他對自己的鼓勵，反過來鼓勵他吧！

▼KBS歌謠大賞原片（已定位43:44）



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