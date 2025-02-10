超強自律！「芭蕾身材」朴智賢自曝曾胖到80kg、 一口氣吃6包炸醬泡麵，減重30kg秘訣大公開

演員朴智賢在《財閥家的小兒子》《財閥X刑警》《窺鏡》等多部作品中給觀眾留下了窈窕纖細的優雅印象，近日做客網綜時，朴智賢透露自己也有過超重時期，身高167cm體重一度飆到80kg！即便是現在也能一口氣吃6包泡麵~

朴智賢在成始璄網綜透露自己曾經很胖，體重最高曾經飆到80kg：「讀高中時每天上學前買12個巧克力板，從0課時到11課時，每個課時都吃一個。」此外正常吃午餐，晚餐還經常和朋友一起叫外賣，朴智賢一個人就能吃掉4個炸雞漢堡... 不變胖是不可能的啦XD



朴智賢後來減掉大約30kg體重，透露現在是「終生減肥」的狀態。 成始璄驚訝問她從多少歲開始減肥， 朴智賢說是20歲以後，不過現在如果要吃的話還是能吃很多。

成始璄問以泡麵而言的話，最多最多能吃多少包？ 朴智賢：「比起一般泡麵，我更喜歡炸醬泡麵，曾經一次吃掉6包。」



朴智賢表示現在已經掌握減肥秘訣，首先就是找到真心喜愛、能夠享受其中的運動，對她來說就是芭蕾，因為看到鏡子裡的自己很美時心理感受非常好，現在已經堅持練習了5年，有時一周會練習5次之多。

第二就是要管理飲食，杜絕攝入碳水化合物和鈉，以蛋白質為主。 好消息時，成功減掉30kg之後，現在已經形成習慣，就算想增肥也回不去啦。



現在的朴智賢經常通過IG分享練習芭蕾舞的照片，真的完全無法跟80kg這個數字聯係到一起啊：









韓網友紛紛對她的自律能力感到佩服：「精神力超強」「一直以為她是天生瘦子」「一直覺得她的面容彷彿寫滿了故事，原來有這樣的悲傷過往」「能吃6包炸醬泡麵的人，究竟是如何忍住不吃的啊...」「大胃王把自我管理做到這程度，真的太厲害」。



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