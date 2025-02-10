《我的完美秘書》情人節播出最終回！誰來填補秘書李浚赫的空位：眾所期待《寶物島》腹黑朴炯植即將登場

SBS熱播中的金土劇《我的完美秘書》將於2月14日播出最終回，而稍早台灣播出平台Hami TV也宣布李浚赫將於2月18日抵台，進行出道以來首個海外公開行程’。接下來又該由哪位男神接檔呢？2月21日即將首播的《寶物島》，讓大家期待演技變身的朴炯植，從溫柔小狗狗的形象轉變為野心復仇男，將令人耳目一新。

朴炯植將是《寶物島》中心引領劇情張力的人物，也將展現演技上的變身，也將是他演員生涯中在角色的情感上以及外型上的一大挑戰。問到朴炯植選擇演出《寶物島》的原因，他表示劇中出現的人物都有著各自的目的與野心，所描繪出的故事將不斷引人入勝，並且劇情也相當貼近生活相當寫實，朴炯植也將展現前所未有的樣貌角色，這點也讓他非常興奮又緊張。



由朴炯植所飾演的徐東柱是什麼樣的人物呢？朴炯植表示徐東柱從小開始就不是一個平凡家庭的兒子，而是走過大風大浪成長的，所以他擁有無論處於何種狀況下都能夠克服的強大意志，也懂得分享愛與溫情，雖然看起來他總是充滿自信，但也常因這份自信感導致失敗與背叛。



經歷了許多逆境與苦難，徐東柱都能時而聰明，時而艱難的克服，呈現直到最後都不放棄的堅韌模樣，讓主演朴炯植都覺得是一個了不起的人物。朴炯植也為了詮釋這個充滿魅力的角色，他表示與自己以往給大家的形象完全不同，請大家多多期待他的表現以及這部作品的展開。大家從已公開的劇照中可看出朴炯植梳起了油頭的造型，令人期待他的演技變身。

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