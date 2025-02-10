不舍具俊晔失去大S！酷龙姜元来忆24年前车祸，具俊晔喊话「相信你会再次站起来，我们是一体」

具俊晔酷龙（CLON）队友兼40年挚友姜元来，曾在大S逝世后向媒体松口表达「希望是假的」，8日他亲自发文悼念大S，也悄悄透露希望具俊晔振作的心情。

*先前报导回顾：‎〈大S去世，具俊晔酷龙队友姜元来叹：假新闻太多让他们很累，希望这次也是假的〉‎

姜元来公开和具俊晔4日的讯息对话（媒体确认大S死讯的隔日），姜元来：「不知道要用什么话安慰你。好好调整心情，注意健康。」具俊晔：「元来啊谢谢……想好好忍著，但打电话感觉会哭，所以就直接发了kaTalk（kakao Talk）……」姜元来发文写道如果和具俊晔见面可能会一同哭得很厉害，希望大家都注意身体健康，最后祈求大S在天之灵得以安息。



除此之外姜元来还发了一支影片，内容是2020年KBS歌谣大赏典礼上回顾当年度大事件，其中一件就是自己发生严重车祸，具俊晔特地上台对他喊话、希望大家共同为他祈祷。



酷龙那年还在生涯巅峰，姜元来却发生了车祸，从鬼门关走回来但下半身瘫痪，回顾影片可见具俊晔沉重走进病房探望姜元来，具俊晔在他们过往的影片配上旁白：「只要在首尔，只要有元来你在，只要有为我们欢呼的粉丝们，我们应该就能跳舞吧？」



典礼上具俊晔戴帽子低著头，念出事先写好的信说：「一直在我身边一起画画、一起跳舞、一起参军，一起唱歌，还以为会永远站在我身边，元来啊还记得第一次听到〈Kung Ddari Sha Bah Rah〉的时候吗？半夜听著吉他伴奏，『这是舞吗？』你不是很气馁吗？但我记得首播那天彩排时，观看的人都起立鼓掌了。」

「元来啊，无论如何我都相信你。像往常一样吧，你总是用开朗的模样给我力量，就像你曾经克服逆境那样，我相信你会再次站起来的。现在无力躺在病房里的你，不是我所认识的你。而就像你说的，我们是一体的。如果你不在，我也没力气了，如果你笑了，我就有力量了。就算是为了我，不对，为了所有珍惜你的人，请给我力量。」具俊晔边念边哽咽，道尽多希望队友振作并康复的希求。



就像信中具俊晔转述说姜元来说的「我们是一体」，酷龙虽因姜元来车或暂停活动，但具俊晔拒绝单飞转行DJ及音乐制作人，并陪伴姜元来走过来。2005年酷龙成功归来，具俊晔和姜元来一同编了「轮椅舞」重新站上舞台。两人从高中熟识至今40年，具俊晔曾说两人是「朋友」都无法形容的关系，能共享光明和黑暗面。



姜元来发了当年具俊晔向他喊话的片段，文字什么都没写，应是想藉著当年他对自己的鼓励，反过来鼓励他吧！

▼KBS歌谣大赏原片（已定位43:44）



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