金松長文曝大S過世後具俊曄只求「熙媛安息」，丈夫姜來元獨酒「可能在哭」

酷龍姜元來之妻、1990年代知名唱跳組合KOLA出身的藝人金松，聽聞大S（徐熙媛）去世後，昨（4）日發了長文抒發心情、悼念大S，文中透露了丈夫姜元來，及具俊曄失去愛妻大S的狀況。

「早上急急忙忙叫醒善兒（金松與姜元來之子姜善）準備上學，也給丈夫包了便當後就躺下了。丈夫要上班的時候，要我繼續躺著不要我出去。

昨天接到令人難以置信的噩耗，茫然失措。我們什麼都沒辦法做，只能無精打采地消耗時間。丈夫什麼話都沒說，拿著最近因為感冒而沒能喝的酒，在房間裡獨自喝。不會表達的丈夫，大概是一個人哭吧。ㅠㅠ

本來只要發kakao Talk就會立刻回覆的歐巴（指具俊曄），卻一直沒聯繫上，直到深夜才聯絡我。我沒能幫上忙，對不起。能做的只有祈禱……這時候歐巴還向我說謝謝呢……還讓我祈禱熙媛好好安息。直到最後還是熙媛、熙媛……ㅠㅠ

在熙媛很疲憊的時候，（具俊曄）像電影般重逢後伴隨身旁，雖然在的時間很短暫，但是得到了多少的依靠和安慰呢？在旁邊看著的我也很感謝……

空蕩蕩的白天嗚咽起來。雖然人們紛紛留言表達安慰，但就像姜元來殘缺，對具俊曄妻子的過世也有人怪罪八字，還留下各種惡意留言。

真是的……我沒什麼好說的，這篇文也會被留惡意留言吧。

從兩人初次見面的場合就在一起，在最旁邊看著，兩人即使不說話也心靈相通，互相支持著對方……

具具歐巴現在雖然不敢相信，但不要忍著，盡情哭吧。不要硬著說沒關係，不要忍，不後悔地哭吧。為無悔的愛情好好畫上句號。

總用可愛的發音喊歐膩歐膩～好想你～祈禱熙媛在那裡安息。

希望痛苦的時間能盡快過去，請安慰……

ps 松松市場（金松的飲食品牌）的事也暫時放下幾天吧，請齊心祈禱。」

金松最早是歌手朴美京和金建模的替補舞者，1991年在姜元來尚未以酷龍和具俊曄一同出道前、仍是歌手玄振英的舞者時期就交往，2000年姜元來發生嚴重車禍從鬼門關走來，並面臨下半身癱瘓，她和具俊曄是陪伴姜元來走過來的重要人物。2003年她與姜元來結婚，婚後嘗試8次試管嬰兒，2014年成功誕下兒子姜善。姜元來是具俊曄酷龍隊友也是自高中認識以來長達40年的摯友，而金松和具俊曄也親如家人。



金松去年還曾爆料具俊曄在姜元來車禍時寫信勸她和姜元來分手，具俊曄信裡說一生只寫過兩次信，一次是姜元來入伍時寫給姜，一次就是寫給她。具俊曄節目上以電話親口承認「當時想錯了」，解釋是怕金松不敢開口、想對她說她已盡力了、會支持她所做的任何決定。具俊曄電話中也說「朋友」也無法定義他和姜元來的關係，他們是能共享黑暗面和光明面的。



姜元來前一天亦‎向韓媒透露無法接受大S死亡的事實‎，心疼具俊曄與大S夫妻倆受到許多假消息攻擊，心中希望大S死亡消息同樣是假的。



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