大S去世，具俊曄酷龍隊友姜元來嘆：假新聞太多讓他們很累，希望這次也是假的

大S昨（3）日被證實2日逝世，具俊曄所屬組合「酷龍」隊友兼40年知己的姜元來，對韓媒鬆口傳達惋惜。

‎《韓國經濟》‎採訪到姜元來，姜元來表示不敢相信，透露自己親自傳訊息詢問具俊曄「這次是不是也是假新聞」。他說之兩人傳出離婚消息時他也嚇一跳，當時便打電話向具俊曄確認過，他嘆道：「因為假新聞太多，兩個人感到很疲憊。」也坦言：「希望這次的過世消息也是假新聞。」訪談內容他亦提及去年具俊曄大S夫妻倆到韓國時，他曾和他們曾見過面，透露他們當時帶孩子們一起去兒童咖啡廳度過美好時光，更和他約好要在台灣再見。



姜元來提到假新聞對具俊曄與大S造成極大困擾，韓國媒體報導此事亦提及大S去年因黃子佼、前夫汪小菲捲入的吸毒疑雲。事實上，姜元來在大S捲入吸毒疑雲時就公開替夫妻倆抱不平，表示兩人受到流言折磨，很擔心他們為了迎接到訪台灣的自己而更累，不過他說具俊曄用高中時候的吹口哨方式向他打招呼，兩人隨即笑噴，相處過程回憶起許多過往。

▼姜元來去年來台灣遊玩後發文



說到姜元來和具俊曄40多年深厚友誼，兩人是高中同學，高中時就在當地以跳舞聞名，多年後1996年才以「酷龍」雙人組出道，以〈Bing Bing Bing〉、〈逃離城市〉等歌曲聞名。姜元來2000年出車禍導致下半身癱瘓，具俊曄和當時還是女友的妻子金松，是陪伴他走過來的重要人物，2005年他便以輪椅跳舞、和具俊曄一起重新站到舞台上，具俊曄亦使用輪椅做表演。具俊曄過往曾因合作夥伴鬧出負面新聞而拆團，但在姜元來出事後就轉行當DJ並學習當音樂製作人，堅決守護團體酷龍不解散，此事傳為美談。



▼姜元來20多年前也見證了具俊曄和大S的戀情



2017年酷龍時隔多年回歸、發行出道20週年紀念專輯《We Are》，當時具俊曄曾表示和姜元來合作以來最感動的瞬間就是姜元來發生車禍時，護理師從加護病房跑出來說姜元來要找他和金松，他也很感謝姜元來在死亡邊緣最想找的人是他。姜來元則說和具俊曄就像親兄弟，所以酷龍從未解散。



▼姜元來不時會在IG回憶和具俊曄的過往，具俊曄和他的妻子金松及孩子都相當熟悉



最好的兄弟面臨喪妻、天人永隔之痛，姜元來也不好過，姜元來妻子甚至寫下長文表達不捨，文中透露姜來元躲在房間一個人喝酒「大概是在哭」。



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