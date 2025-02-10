韓劇《我的完美秘書》連霸4週冠軍！Hami Video力邀男神李浚赫來台感謝粉絲，首次海外活動就選台灣！

李太太們準備接機啦!中華電信Hami Video獨家韓劇《我的完美秘書》本週五西洋情人節將迎接大結局，不少李太太擔憂「下週開始怎麼活」，Hami Video聽到大家的心聲，積極邀請男主角李浚赫來台「出差」，今（10日）驚喜宣布成行好消息！李浚赫將於下週二2月18日傍晚抵達台灣，展開感謝粉絲支持宣傳行程。李浚赫入行18年來海外處女秀決定獻給台灣，就是想兌現曾說過想來台的承諾。李浚赫2月18日下午六點抵達桃園機場第一航廈，歡迎粉絲至現場接機；隔天(2月19日)舉辦「感謝粉絲記者會」活動，讓粉絲有機會一睹男神風采。

《我的完美秘書》講述只懂工作的女強人CEO姜智允（韓志旼飾）與最強秘書劉恩浩（李浚赫飾）的職場羅曼史，年初在韓國開播後收視節節上升，成為同時段收視冠軍劇；《我的完美秘書》在台灣中華電信Hami Video也連續四週奪得影劇館+冠軍，一舉拿下Hami Video歷年戲劇人氣榜第一名，成為Hami Video開播以來最強戲劇，同時獲得Yahoo戲劇榜1月冠軍，觀眾好評如潮。



入行18年的李浚赫新人時期以韓劇《大老婆的反擊》打開知名度，曾演出《城市獵人》、《秘密森林》、《我的完美秘書》、《60天，指定倖存者》、《或好或壞的東載》等人氣韓劇，參與的電影《與神同行》系列、《犯罪都市3》、《12.12：首爾之春》在韓國均突破千萬觀影人次，可說是叫好又叫座的實力派演員代表。鮮少演出戀愛類型作品的他，在《我的完美秘書》變身「爹系男友」，完美且溫柔體貼的模樣擄獲大批劇迷的心，高喊「也想要這樣的秘書」、「我桌子超亂快幫我」，掀起「李太太旋風」，李浚赫不僅首度登上韓國TV-OTT演員話題性排行榜冠軍，IG追蹤人數從原先的47萬飆升至81萬，被封為新一代男神。



李浚赫日前在節目上與《現在撥打的電話》柳演錫相見歡時，曾向柳演錫詢問「我沒有體驗過在全世界走紅的感覺，你覺得如何？」，如今因《我的完美秘書》在全球超過100個國家播出，並在各地創下收視佳績，也讓李浚赫初嘗走紅滋味。Hami Video上週在官方臉書PO文，李太太們熱烈留言「秘書快來」、「來台灣上班吧」、「快來讓他知道自己在台灣人氣有多旺」等許願他來台，在Hami Video積極爭取下，李浚赫確定於2月18日來台，這不僅是他《我的完美秘書》劇終後的第一個海外行程，也是他出道以來首次到海外出席公開活動。



中華電信預計2月19日舉辦「李浚赫感謝粉絲記者會」活動，也將開放40位幸運粉絲到現場應援，只要在2月10日至2月13日至「Hami Video官方粉絲團」參加活動並完成指定任務，就有機會抽中入場資格。詳細活動內容及更多獎項，都可參閱「Hami Video官方粉絲團」https://www.facebook.com/CHTHamiVideo/

《我的完美秘書》大結局本週五（2月14日）在Hami Video全台獨家播出。

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