慶祝出道15週年，CNBLUE「VOYAGE into X」安可場3月8日衝高雄流行音樂中心！門票1/18全面啟售

去年11月在林口體育館唱不過癮沒關係，韓流首席型男樂團CNBLUE宣布將於3月8日要到高雄流行音樂中心舉辦「VOYAGE into X」巡迴演唱會安可場，用專場來為出道15週年揭開熱鬧序幕！高雄站門票將於1月18日在年代售票系統全面啟售。

CNBLUE上回開唱讓林口體育館變成大型KTV，主唱鄭容和當時就曾說唱不過癮，許願要「再唱一場」，這不但不是場面話，相隔四個月就火速實現，熱唱超過150分鐘的內容更讓許多BOICE（官方粉絲名）意猶未盡；日前CNBLUE在家族演唱會「FNC KINGDOM」舞台熱情演出，除了鄭容和滿場飛奔甚至連正信都衝下台，對過年吉祥話更如數家珍，對於即將再訪高雄，三位成員也都相當期待。而「VOYAGE into X」高雄站同時也是本次安可巡迴的首站，四月起則將陸續前往日本的神戶、東京、名古屋等三個城市開唱。



睽違三年同時也是巡迴演唱會標題的全新作品《X》，除了是他們第十張迷你專輯，同時象徵十倍的成長以及無限的未來等多重意義。對於出道15週年，鄭容和坦言：「其實在某種程度上，曾想過『I'm a loner』這首歌會不會成為我們的絆腳石，因為它太成功了，讓我們一度思考該如何超越。」但現在回想起來，或許這首歌對某些人來說，是幫助他們溫暖地渡過某個時期的作品，他表示「單是這個團體還存在這件事，就讓人感到不希望它結束，甚至會更想支持它。看到這樣的情況，我們CNBLUE也覺得，只要繼續努力下去，我們會成為一個很酷的團體。」

CNBLUE於2010年1月在韓國出道，今年正式迎接15週年。當初以偶像樂團出道的他們，在當時的韓國樂壇中並不多見。隨著時間流逝，繼CNBLUE之後，各式各樣的偶像樂團紛紛出道，近年來甚至出現「樂團熱潮」一詞，顯示樂團音樂的需求逐漸提升。當被問到後輩增加是否會有壓力時，鄭容和說：「我們常在訪問中提到，希望能成為引領後輩的前輩。為了達成這個目標，我們自己必須要做好。所以到現在仍然非常努力。最近也重新開始上課，享受音樂的過程。」



「2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG」票價為新台幣6580、5880、4880、3880以及身障席2940元等五種，門票預計1月18日早上10點28分在年代售票系統全面啟售，更多詳情可洽主辦單位和協整合行銷有限公司官方社群專頁。

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