李準基王者降臨澳門舉辦首次個人巡演，全場HI-BYE環節等福利年末寵粉絲

主辦單位今天宣布韓國人氣男演員兼歌手李準基將在12月28日來臨澳門，於新濠影滙綜藝館舉行亞洲巡迴演唱會澳門站《2024 LEE JOON GI ASIA TOUR in MACAU》，是繼首爾、吉隆坡及台北後的第四站演出。這將是李準基出道以來首次在澳門的專屬演出，各位期待已久的粉絲必定要把握機會搶飛。

《2024 LEE JOON GI ASIA TOUR in MACAU》將於2024年12月28日，晚上6時正，假新濠影滙綜藝館舉行。票價分別為港幣/澳門幣$1,688、$1,388、$1,088、$888和$688五種，演唱會門票將於11月25日，中午12時起在澳門新濠影滙網頁、Klook、Trip.com及Fantopia公開發售。為了這次珍貴的見面機會，李準基更特別準備了豐富的粉絲福利，與粉絲作近距離接觸。除了全場觀眾都可參與HI-BYE環節外，幸運觀眾更有機會獲得親簽粉絲姓名海報、1:1合照、1:20合照、彩排及親簽海報，讓大家年末幸福滿滿。



李準基甫出道已憑《大話妹》和電影《王的男人》等作品爆紅，快速成功在韓國及海外建立紮實高人氣。近年他主演的《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》、《Again My Life》及《惡之花》等韓劇除了討論度甚高，同時也證明了他出道23年來在演技上持續不斷的進步。李準基繼2019年後，他已睽違5年未有親自到訪港澳區與粉絲真正見面，未知寵粉的他會為大家帶來甚麼樣的精彩演出呢？粉絲絕對不容錯過！



《2024 LEE JOON GI ASIA TOUR in MACAU》

日期 : 2024年12月28日（星期六）

時間 : 晚上6時正

地點 : 澳門新濠影滙綜藝館

票價 : 港幣/澳門幣$1,688、$1,388、$1,088、$888、$688

公開售票：2024年11月25日（星期一） 中午12時

公開售票平台：澳門新濠影滙、Klook、Trip.com、Fantopia

主辦單位：森立演藝、DLLM PRODUCTION、洋洋娛樂

協辦單位：神話娛樂、星傳文化娛樂、創科媒體、大名娛樂

經紀公司：Namoo Actors

巡迴經紀：UJIN Entertainment





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