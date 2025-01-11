李准基澳门首个唱跳足近四小时 唱《APT》掀全场高潮

韩国人气演员兼歌手李准基12月28日，於新濠影滙综艺馆完成首个澳门个人演唱会《2024 LEE JOON GI ASIA TOUR in MACAU》，实刀未老的他唱跳三个半小时，尽展平时在韩剧中少见的歌唱及跳舞实力外亦对现场粉丝有求必应，一如既往的宠粉。

李准基以一身红黑打扮现身，连续带来了《THANK YOU》、《NOW》及《CANT' BE SLOW》三首快歌炒热现场气氛。及后他随即用中英两语与粉丝打招呼：「大家好，I can hear you！好久不见，Miss you guys so much，食饭了吗？好想念大家，我是李准基。」李准基表示这次终於有机会到访为大家表演与见面，大赞澳门是一个帅气的地方。由於已超过五年没有到访港澳地区，他亦有向等待已久的粉丝道歉，表示一直都很想赶快和大家见面。

接着转换气氛，李准基唱出了《爱心树》和《For a While》等抒情歌，投入感情的歌声打动在场所有观众的心。李准基出道多年拍下多部代表作，当然少不了演唱多首OST，包括电影《王的男人》、韩剧《狗和狼的时间》及《步步惊心：丽》等，配合萤幕上的经典场面，仿佛带粉丝回到剧集中，相信勾起了大家不少回忆。他也笑言不少作品已经10年以上，自言老了不少，感谢亦辛苦大家喜欢了他一段很长的时间。

向来宠粉的李准基对粉丝全晚有求必应，除了向幸运粉丝送出签名海报又自拍外，亦用心地练习了多首中文歌，包括五月天《知足》、八三夭《想见你》、张国荣《当年情》，以及为了澳门场特别准备的Dear Jane《哪里只得我共你》。提到张国荣时，李准基自言刚才唱得非常感动：「我从小到大是看着张国荣的作品长大，他是我很尊敬的前辈，所以想将《当年情》献唱给大家。刚刚唱到有点感动，现场应该也有当年与我一样喜欢张国荣的人。」

演唱会尾声部分，李准基带来了一连串K-Pop翻跳舞台，除了防弹少年团柾国的《Standing Next to You》外，他更换上BIGBANG GD最近带起热潮的头巾造型，大跳《POWER》及《HOME SWEET HOME》，跳得有板有眼的他实力完全不输爱豆！最后李准基更带来了热爆全球的《APT》，令气氛达至另一个高峰，全场观众亦站立起来，演唱会在欢乐热闹的气氛下圆满结束。

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻