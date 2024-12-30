過年意味團圓！三代團BTOB成員李昌燮大年初五來台開唱，聽好歌新年「蛇」來運轉

「Melody（官粉名）」準備開始倒數！被粉絲盛讚「全才擔當」，韓流人氣三代團BTOB成員李昌燮，確定將於2025/2/2（日）於新莊Zepp New Taipei舉辦「LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI」！選在過年迎新期間的大年初五舉行，昌燮期待能感受台灣的年節氣氛外，他也將帶著最精彩的演出內容，同時獻唱最新作品，讓粉絲近距離感受他的舞台魅力！昌燮滿心期待表示並發出邀請：「過年意味著『團圓』，而當天剛好是逢大年初五，所以我非常開心，覺得在這一天有機會與所有的Melody好好團圓，真是太幸福了，希望當天能看到大家！」。

紮實經驗下，昌燮也受邀成為正在SBS電視台熱播的「Universe League（宇宙聯盟）」擔任Team「GROOVE」導師，面對參賽者耐心傾囊相授一身本領，更是讓Melody覺得，在他身上看到了舞台上努力發光的他，還有更多是他為人處事的正向態度。即將於2025開春透過SOLO CONCERT見面，由於他早在今年特別為2024「韓國文化觀光大展」揭幕活動來台，當時還圓了粉絲許願，演唱今年10月發行個人首張正規專輯「1991」的新歌 與<#RUN>，這次會不會重現這兩首好歌，甚至還有<天上戀（仙女外傳）>、 、 等耳熟能詳的好歌，昌燮也歡迎Melody期待一下，這次舞台保證精彩豐富！



能合體也能單飛精彩，韓流人氣三代團BTOB的大勢，來自於每位成員不被侷限的實力，能歌、能舞、能演還能主持，加上親民的個性，讓成員深受粉絲喜愛，不少粉絲都是超過十年以上的鐵粉，被譽為是「全能擔當」的昌燮，即將於2025/2/2（日）於新莊Zepp New Taipei舉辦「LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI」，票價分為VIP區NT.5800元、座席A區NT.4600元、站席B區NT.4200元、站席C區NT.3200元與身心席NT.2900元，起售日為2025/1/1（三） 11：00於Ticket Plus遠大售票網站https://reurl.cc/A6M1Ap及全台7-11 ibon機台（全面開賣），福利上，全場粉絲皆可獲得典藏小卡，VIP區優先進場觀賞SUUND CHECK（彩排）、共500名WELCOMING、共20張親簽拍立得與共50名親簽海報。更多BTOB成員李昌燮「LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI」，活動詳情請上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉絲團：https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG：https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查詢。



LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI

演出日期：2025/2/2（日）

入場時間：17：00（依現場實際情況而定）

演出時間：18：00

演出地點：Zepp New Taipei

演出地址：新北市新莊區新北大道四段3號8樓

活動票價：VIP區$5,800/座席A區$4,600/站席B區$4,200/站席C區$3,200/身心席$2,900

起售時間：2025/1/1（三） 11：00

購票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台（全面開賣）

身障購買：Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址：https://reurl.cc/A6M1Ap

主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd(主辦保留活動異動之權利)





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