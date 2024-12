過年意味團圓！三代團BTOB成員李昌燮大年初五來台開唱，聽好歌新年「蛇」來運轉

「Melody(官粉名)」準備開始倒數!被粉絲盛讚「全才擔當」,韓流人氣三代團BTOB成員李昌燮,確定將於2025/2/2(日)於新莊Zepp New Taipei舉辦「LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI」!選在過年迎新期間的大年初五舉行,昌燮期待能感受台灣的年節氣氛外,他也將帶著最精彩的演出內容,同時獻唱最新作品,讓粉絲近距離感受他的舞台魅力!昌燮滿心期待表示並發出邀請:「過年意味著『團圓』,而當天剛好是逢大年初五,所以我非常開心,覺得在這一天有機會與所有的Melody好好團圓,真是太幸福了,希望當天能看到大家!」。

紮實經驗下,昌燮也受邀成為正在SBS電視台熱播的「Universe League(宇宙聯盟)」擔任Team「GROOVE」導師,面對參賽者耐心傾囊相授一身本領,更是讓Melody覺得,在他身上看到了舞台上努力發光的他,還有更多是他為人處事的正向態度。即將於2025開春透過SOLO CONCERT見面,由於他早在今年特別為2024「韓國文化觀光大展」揭幕活動來台,當時還圓了粉絲許願,演唱今年10月發行個人首張正規專輯「1991」的新歌 與<#RUN>,這次會不會重現這兩首好歌,甚至還有<天上戀(仙女外傳)>、 、 等耳熟能詳的好歌,昌燮也歡迎Melody期待一下,這次舞台保證精彩豐富!



能合體也能單飛精彩,韓流人氣三代團BTOB的大勢,來自於每位成員不被侷限的實力,能歌、能舞、能演還能主持,加上親民的個性,讓成員深受粉絲喜愛,不少粉絲都是超過十年以上的鐵粉,被譽為是「全能擔當」的昌燮,即將於2025/2/2(日)於新莊Zepp New Taipei舉辦「LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI」,票價分為VIP區NT.5800元、座席A區NT.4600元、站席B區NT.4200元、站席C區NT.3200元與身心席NT.2900元,起售日為2025/1/1(三) 11:00於Ticket Plus遠大售票網站https://reurl.cc/A6M1Ap及全台7-11 ibon機台(全面開賣),福利上,全場粉絲皆可獲得典藏小卡,VIP區優先進場觀賞SUUND CHECK(彩排)、共500名WELCOMING、共20張親簽拍立得與共50名親簽海報。更多BTOB成員李昌燮「LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI」,活動詳情請上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉絲團:https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG:https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查詢。



LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI

演出日期:2025/2/2(日)

入場時間:17:00(依現場實際情況而定)

演出時間:18:00

演出地點:Zepp New Taipei

演出地址:新北市新莊區新北大道四段3號8樓

活動票價:VIP區$5,800/座席A區$4,600/站席B區$4,200/站席C區$3,200/身心席$2,900

起售時間:2025/1/1(三) 11:00

購票方式:Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台(全面開賣)

身障購買:Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址:https://reurl.cc/A6M1Ap

主辦單位:SHOW Office Entertainment.co.ltd(主辦保留活動異動之權利)





