過年意味團圓！三代團BTOB成員李昌燮大年初五來台開唱，聽好歌新年「蛇」來運轉

「Melody（官粉名）」準備開始倒數！被粉絲盛讚「全才擔當」，韓流人氣三代團BTOB成員李昌燮，確定將於2025/2/2（日）於新莊Zepp New Taipei舉辦「LEECHANGSUB SOLO CONCERT
紮實經驗下，昌燮也受邀成為正在SBS電視台熱播的「Universe League（宇宙聯盟）」擔任Team「GROOVE」導師，面對參賽者耐心傾囊相授一身本領，更是讓Melody覺得，在他身上看到了舞台上努力發光的他，還有更多是他為人處事的正向態度。即將於2025開春透過SOLO CONCERT見面，由於他早在今年特別為2024「韓國文化觀光大展」揭幕活動來台，當時還圓了粉絲許願，演唱今年10月發行個人首張正規專輯「1991」的新歌
能合體也能單飛精彩，韓流人氣三代團BTOB的大勢，來自於每位成員不被侷限的實力，能歌、能舞、能演還能主持，加上親民的個性，讓成員深受粉絲喜愛，不少粉絲都是超過十年以上的鐵粉，被譽為是「全能擔當」的昌燮，即將於2025/2/2（日）於新莊Zepp New Taipei舉辦「LEECHANGSUB SOLO CONCERT
LEECHANGSUB SOLO CONCERT
演出日期：2025/2/2（日）
入場時間：17：00（依現場實際情況而定）
演出時間：18：00
演出地點：Zepp New Taipei
演出地址：新北市新莊區新北大道四段3號8樓
活動票價：VIP區$5,800/座席A區$4,600/站席B區$4,200/站席C區$3,200/身心席$2,900
起售時間：2025/1/1（三） 11：00
購票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台（全面開賣）
身障購買：Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票
購票網址：https://reurl.cc/A6M1Ap
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