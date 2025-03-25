偶像轉型演員的成功CP！新劇《鬼宮》BTOB陸星材&宇宙少女苞娜，從初戀到冤家 上演極致混亂的三角關係

SBS全新古裝劇《鬼宮》中，陸星材與苞娜（金知妍）的關係在初戀與冤家之間來回穿梭，預告將展開一場極致混亂的糾葛，而官方也公開了一組極端反差的雙人劇照，引發觀眾期待。

將於4月接檔《寶物島》播出的SBS全新金土劇《鬼宮》講述拒絕接受靈媒命運的巫女「汝里」（苞娜 飾），與被困在汝里初戀「尹甲」身體裡的惡神「姜哲」（陸星材 飾）相遇後，與對王室懷有怨恨的「八尺鬼」展開糾葛，從而引發一場靈魂與肉身錯亂交纏的奇幻奪身羅曼史。





該劇是由執導過《哲仁王后》《最佳李純信》《王的面孔》等作品，以精彩敘事備受信賴的尹成植導演，攜手曾撰寫《王的面孔》《無理的前進》的尹秀晶編劇，共同打造的全新題材。主要演員有陸星材、苞娜、金智勳（飾演君主：李成）這三人組成新鮮且富有魅力的組合，讓觀眾們相當期待。



其中，陸星材將飾演溫柔聰慧的翩翩公子「尹甲」，但同時也是被惡神「姜哲」附身後，展現出超凡脫俗搞怪氣質與「天下獨尊」強大氣場的角色；而苞娜則飾演知名巫女家族唯一的孫女「汝里」，擁有出色的靈能力，但她拒絕接受巫女命運，選擇成為專注製作眼鏡的工匠，展現獨立又溫暖的魅力。



此次公開的雙人劇照，更是預告了尹甲與汝里那充滿戲劇性的命運。在其中一張劇照中，尹甲與汝里站在街道一角，深情對視，營造出浪漫氛圍。身穿淡紫色道袍的尹甲以溫柔目光凝視著汝里，而汝里則露出燦爛的笑容，洋溢著初戀的悸動感。



然而，另一張劇照則展現出180度反轉的氛圍，讓人更添好奇。這張劇照中的尹甲已經被姜哲附身，原本純情的眼神轉變為充滿狡黠與惡作劇意味的表情，展現出截然不同的氣質。而與他對視的汝里，也不再懷抱純真的悸動，而是充滿火藥味的針鋒相對。尤其是劇照中，汝里氣急敗壞地用手摀住姜哲的嘴，試圖阻止他說話的搞笑場面，相當有趣。儘管兩人總是在鬥嘴，但卻時刻形影不離，讓人不禁對他們未來的「嫌隙羅曼史」充滿期待。

對此，《鬼宮》製作組表示：「由於陸星材將挑戰一人分飾兩角，他的『姜哲』與『尹甲』將與苞娜分別構築截然不同的關係，從而打造立體豐富的愛情故事。這部劇將帶來既有甜美悸動，又充滿對立衝突的前所未有羅曼史，陸星材與苞娜作為同齡演員，完美展現了這份默契。雖然兩組CP的外貌相同，但關係卻完全不同，這也是觀眾欣賞《鬼宮》的一大樂趣。」





此外，SBS作為「韓劇王國」，將於2025年唯一推出的奇幻古裝羅曼史《鬼宮》，預計會在4月18日正式首播。

▼預告中，率先公開了特別演出惡神姜哲的演員金英光：



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