过年意味团圆！三代团BTOB成员李昌燮大年初五来台开唱，听好歌新年「蛇」来运转

「Melody(官粉名)」准备开始倒数!被粉丝盛赞「全才担当」,韩流人气三代团BTOB成员李昌燮,确定将於2025/2/2(日)於新庄Zepp New Taipei举办「LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI」!选在过年迎新期间的大年初五举行,昌燮期待能感受台湾的年节气氛外,他也将带著最精彩的演出内容,同时献唱最新作品,让粉丝近距离感受他的舞台魅力!昌燮满心期待表示并发出邀请:「过年意味著『团圆』,而当天刚好是逢大年初五,所以我非常开心,觉得在这一天有机会与所有的Melody好好团圆,真是太幸福了,希望当天能看到大家!」。

扎实经验下,昌燮也受邀成为正在SBS电视台热播的「Universe League(宇宙联盟)」担任Team「GROOVE」导师,面对参赛者耐心倾囊相授一身本领,更是让Melody觉得,在他身上看到了舞台上努力发光的他,还有更多是他为人处事的正向态度。即将於2025开春透过SOLO CONCERT见面,由於他早在今年特别为2024「韩国文化观光大展」揭幕活动来台,当时还圆了粉丝许愿,演唱今年10月发行个人首张正规专辑「1991」的新歌 与<#RUN>,这次会不会重现这两首好歌,甚至还有<天上恋(仙女外传)>、 、 等耳熟能详的好歌,昌燮也欢迎Melody期待一下,这次舞台保证精彩丰富!



能合体也能单飞精彩,韩流人气三代团BTOB的大势,来自於每位成员不被局限的实力,能歌、能舞、能演还能主持,加上亲民的个性,让成员深受粉丝喜爱,不少粉丝都是超过十年以上的铁粉,被誉为是「全能担当」的昌燮,即将於2025/2/2(日)於新庄Zepp New Taipei举办「LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI」,票价分为VIP区NT.5800元、座席A区NT.4600元、站席B区NT.4200元、站席C区NT.3200元与身心席NT.2900元,起售日为2025/1/1(三) 11:00於Ticket Plus远大售票网站https://reurl.cc/A6M1Ap及全台7-11 ibon机台(全面开卖),福利上,全场粉丝皆可获得典藏小卡,VIP区优先进场观赏SUUND CHECK(彩排)、共500名WELCOMING、共20张亲签拍立得与共50名亲签海报。更多BTOB成员李昌燮「LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI」,活动详情请上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉丝团:https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG:https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查询。



LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI

演出日期:2025/2/2(日)

入场时间:17:00(依现场实际情况而定)

演出时间:18:00

演出地点:Zepp New Taipei

演出地址:新北市新庄区新北大道四段3号8楼

活动票价:VIP区$5,800/座席A区$4,600/站席B区$4,200/站席C区$3,200/身心席$2,900

起售时间:2025/1/1(三) 11:00

购票方式:Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台(全面开卖)

身障购买:Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址:https://reurl.cc/A6M1Ap

主办单位:SHOW Office Entertainment.co.ltd(主办保留活动异动之权利)





