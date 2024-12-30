过年意味团圆！三代团BTOB成员李昌燮大年初五来台开唱，听好歌新年「蛇」来运转

「Melody（官粉名）」准备开始倒数！被粉丝盛赞「全才担当」，韩流人气三代团BTOB成员李昌燮，确定将於2025/2/2（日）於新庄Zepp New Taipei举办「LEECHANGSUB SOLO CONCERT
扎实经验下，昌燮也受邀成为正在SBS电视台热播的「Universe League（宇宙联盟）」担任Team「GROOVE」导师，面对参赛者耐心倾囊相授一身本领，更是让Melody觉得，在他身上看到了舞台上努力发光的他，还有更多是他为人处事的正向态度。即将於2025开春透过SOLO CONCERT见面，由於他早在今年特别为2024「韩国文化观光大展」揭幕活动来台，当时还圆了粉丝许愿，演唱今年10月发行个人首张正规专辑「1991」的新歌
能合体也能单飞精彩，韩流人气三代团BTOB的大势，来自於每位成员不被局限的实力，能歌、能舞、能演还能主持，加上亲民的个性，让成员深受粉丝喜爱，不少粉丝都是超过十年以上的铁粉，被誉为是「全能担当」的昌燮，即将於2025/2/2（日）於新庄Zepp New Taipei举办「LEECHANGSUB SOLO CONCERT
LEECHANGSUB SOLO CONCERT
演出日期：2025/2/2（日）
入场时间：17：00（依现场实际情况而定）
演出时间：18：00
演出地点：Zepp New Taipei
演出地址：新北市新庄区新北大道四段3号8楼
活动票价：VIP区$5,800/座席A区$4,600/站席B区$4,200/站席C区$3,200/身心席$2,900
起售时间：2025/1/1（三） 11：00
购票方式：Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台（全面开卖）
身障购买：Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票
购票网址：https://reurl.cc/A6M1Ap
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