过年意味团圆！三代团BTOB成员李昌燮大年初五来台开唱，听好歌新年「蛇」来运转

「Melody（官粉名）」准备开始倒数！被粉丝盛赞「全才担当」，韩流人气三代团BTOB成员李昌燮，确定将於2025/2/2（日）於新庄Zepp New Taipei举办「LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI」！选在过年迎新期间的大年初五举行，昌燮期待能感受台湾的年节气氛外，他也将带著最精彩的演出内容，同时献唱最新作品，让粉丝近距离感受他的舞台魅力！昌燮满心期待表示并发出邀请：「过年意味著『团圆』，而当天刚好是逢大年初五，所以我非常开心，觉得在这一天有机会与所有的Melody好好团圆，真是太幸福了，希望当天能看到大家！」。

扎实经验下，昌燮也受邀成为正在SBS电视台热播的「Universe League（宇宙联盟）」担任Team「GROOVE」导师，面对参赛者耐心倾囊相授一身本领，更是让Melody觉得，在他身上看到了舞台上努力发光的他，还有更多是他为人处事的正向态度。即将於2025开春透过SOLO CONCERT见面，由於他早在今年特别为2024「韩国文化观光大展」揭幕活动来台，当时还圆了粉丝许愿，演唱今年10月发行个人首张正规专辑「1991」的新歌 与<#RUN>，这次会不会重现这两首好歌，甚至还有<天上恋（仙女外传）>、 、 等耳熟能详的好歌，昌燮也欢迎Melody期待一下，这次舞台保证精彩丰富！



能合体也能单飞精彩，韩流人气三代团BTOB的大势，来自於每位成员不被局限的实力，能歌、能舞、能演还能主持，加上亲民的个性，让成员深受粉丝喜爱，不少粉丝都是超过十年以上的铁粉，被誉为是「全能担当」的昌燮，即将於2025/2/2（日）於新庄Zepp New Taipei举办「LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI」，票价分为VIP区NT.5800元、座席A区NT.4600元、站席B区NT.4200元、站席C区NT.3200元与身心席NT.2900元，起售日为2025/1/1（三） 11：00於Ticket Plus远大售票网站https://reurl.cc/A6M1Ap及全台7-11 ibon机台（全面开卖），福利上，全场粉丝皆可获得典藏小卡，VIP区优先进场观赏SUUND CHECK（彩排）、共500名WELCOMING、共20张亲签拍立得与共50名亲签海报。更多BTOB成员李昌燮「LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI」，活动详情请上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉丝团：https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG：https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查询。



LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI

演出日期：2025/2/2（日）

入场时间：17：00（依现场实际情况而定）

演出时间：18：00

演出地点：Zepp New Taipei

演出地址：新北市新庄区新北大道四段3号8楼

活动票价：VIP区$5,800/座席A区$4,600/站席B区$4,200/站席C区$3,200/身心席$2,900

起售时间：2025/1/1（三） 11：00

购票方式：Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台（全面开卖）

身障购买：Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址：https://reurl.cc/A6M1Ap

主办单位：SHOW Office Entertainment.co.ltd(主办保留活动异动之权利)





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