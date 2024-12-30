料理生存戰《白種元的悲慘世界》有火藥也有令人心疼場面！有人因故痛哭棄賽，有人卻擺爛！

《白種元的悲慘世界》已經歷首次淘汰賽和首次復活賽，最新第5集又迎來重大轉折，參賽者們態度差異徹底顯現，參賽者有人因故痛哭棄賽，有人卻擺爛，評審指責參賽者砲火猛烈。

首次淘汰賽分A到F等級競賽，這樣分級和起初考驗參賽者的細心程度息息相關，即便沒太多經驗的人如「韓華鷹退役投手」04號梁京民，也能拿下A級。梁京民最新一集再次表現他多麼認真看待比賽，與同為A級的「父親搞傳銷欠債4億」16號朱賢旭，成為「拍攝Vlog」功課上唯二符合標準白種元標準的人。



相對兩人，剩下14人被白種元痛批「先前都說（社會）沒給機會」、「我比你們還急迫」、「觀眾看到會以為是假的」！「不被待見的孩子」15號劉智旻相較一開始的表現，對功課極不用心被特別提點，觀眾也大嘆失望。



更令人搖頭的是「酒精依賴」09號吳昌錫，‎上一集才因表現極佳而復活‎，和爸爸重逢感動無數觀眾，這一集卻「大擺爛」，至少連累兩名A等級隊友梁京民和「欠債5億失敗的家長」14孫宇成。觀眾看了很生氣，活賽拉他一把的金敏成廚師更是搖頭，他究竟是怎麼了？



相比吳昌錫，有參賽者卻因為對隊友內疚而自責不已。「家人是我的負擔」05號洪仁澤想照顧母親的心更為加急迫，當場選擇棄賽，棄賽後痛哭。「面惡心善」的尹男老廚師繼‎‎拉著劉智旻處理傷口‎後，再次展現溫暖的一面替他擦眼淚並安慰，令人動容。



接下來賽事還會有何變化呢？什麼樣的參賽者最後能脫穎而出？香港觀眾逢星期日可以在「黃Viu」免費緊貼《白種元的悲慘世界》進度。



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