BTOB約你去「MELympic」 一起展現奧運精神

好消息，BTOB 的成員徐恩光、李旼赫、任炫植、Peniel 將在出道 13 週年紀念日與粉絲Melody見面。

BTOB COMPANY 透過香港官方宣布，木火娛樂主辦《2025 BTOB FAN-CON '3,2,1 GO! MELympic'》的海報，並宣佈4月25, 26日將會再臨香港舉辦見面會！

這次的海報於體育場的田徑跑道拍攝，展現 BTOB 陽光活力燦爛笑容，活動主題為「MELympic」，結合了粉絲名「MELODY」和「Olympic（奧林匹克）」兩個詞的創意名稱，BTO將為粉絲們精心準備的一場專屬「粉絲奧運會」。活動中將呈現豐富多元的演出以及趣味的互動挑戰環節，亦傳遞著奧林匹克團隊合作精神，相信這將是一場充滿歡笑與競技的美好時光，與MELODY同慶13 週年紀念日。活動也特別準備了多項獨家粉絲福利，包括團體合照、觀看彩排、以及簽名海報與簽名拍立得等，讓MELODY可以滿載而歸。

2025 BTOB FAN-CON【3,2,1 GO! MELympic】in Hong Kong 將於4月25日 (五) 及 26日 (六) 晚上8點在 AXA 安盛創夢館 (AXA Dreamland) 舉行！有關票務及演唱會詳情，請密切留意 @about_now_ent 社交平台公佈❤️





2025 BTOB FAN-CON【3,2,1 GO! MELympic】in Hong Kong

日期〡2025年4月25日 (五) - 26日 (六)

時間｜下午8時正

場地〡AXA 安盛創夢館 (AXA Dreamland), 西沙 GO PARK

票價〡HKD$1488 / $1188 / $988 （全場坐位）

門票於3月13日 11AM KKTIX 公開發售

相關活動訊息請密切留意 木火娛樂 @about_now_ent 社交平台。

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