BTOB四帥化身運動選手與台粉同歡 大送簽名球加喵喵拳撒嬌魅力四射

韓國美聲男團BTOB今日4位成員徐恩光、李旼赫、任炫植與Peniel共同來台與台灣Melody們見面，活動名稱為「MELYMPIC」也就是以奧運運動會的形式與粉絲們同歡。

今日BTOB的4位成員們化身選手，都穿上棒球裝出場，而出場的方式更是特別，從後方兩側的出入口分別依序入場，從一開始就給粉絲們大驚喜，每位成員都繞行了全場，與所有粉絲們近距離互動。4位選手們也陸續站上舞台，大哥徐恩光還先代表大家舉起手燈當作聖火宣示，只是準備的中文宣誓詞卻沒有一個人聽得懂，讓他有點不好意思。不過他就全場以6個字「真心感謝大家」不斷重覆跟大家表達謝意。





大哥恩光在2週前剛動過腳部手術，讓Melody們都很擔心，他趕緊報平安，表示醫生說自己的恢復速度很快，所以目前的狀況已經可以慢慢走路了。而另外炫植也直接以中文表示，要向大家道歉，因為今日他的喉嚨狀況不太好，演唱歌曲的時候有可能會不太順暢，請粉絲們多多包涵，也希望大家和他一起唱他的部分。而問到大家對今日比賽的自信心，旼赫希望今日有機會拿下金牌，Peniel則是直接表達說沒有獲勝慾望，兩極化的表達令全場大笑。





接下來BTOB四位選手分成兩隊來競賽，恩光與旼赫一組，對抗炫植與Peniel。恩光與旼赫也不時在舞台上大秀撒嬌功力，尤其是恩光知名的可愛喵喵拳。4人大玩羽毛球、迷你冰壺、撒嬌比全場尖叫分貝、丟簽名球比臂力、指揮全場粉絲們滾大球等等，最終由旼赫得到金牌，不過努力認真的恩光則是得到了全場MVP，令他相當驚訝，又再度向大家說「真心感謝大家」。





遊戲告一段落後，BTOB也回歸舞台，換上了襯衫與領帶搭配牛仔褲，為大家帶來精彩的歌曲舞台，包含了「Say Yes」「Starry Night」「너 없인 안 된다」「그리워하다」「뛰뛰빵빵」都是大家耳熟能詳的歌曲，讓全場Melody們感動滿滿。4人還在舞台上研究粉絲們的應援法，覺得很困難，但粉絲們的應援卻相當成功，讓他們佩服不已。





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