Woollim娛樂曾打造INFINITE變小公司奇蹟，年末卻一天解散兩團！網：要倒了？破產？

Woollim娛樂以「曾打造二代超人氣男團INFINITE」聞名，是眾所皆知的「小公司的奇蹟」之一，昨（27）日卻一天要解散兩團引發排山倒海批判。

Woollim娛樂由李重燁2003年一手創立，創立初期延攬了已有名氣的solo歌手金東律、嘻哈團體Epik High與搖滾樂團Nell等，2010年推出首個偶像團體INFINITE大獲成功，被冠上「小公司的奇蹟」名號，2014年推出首個女團Lovelyz，2017再推男團Golden Child，2019第二個女團Rocket Punch，最新是2020推出的男團DRIPPIN。2018從選秀節目《PRODUCE 48》脫穎而出的人氣女團成員IZ*ONE權恩妃與金采源也來自Woollim娛樂。



▼INFINITE



▼Lovelyz



▼Golden Child



▼Rocket Punch



▼DRIPPIN



▼權恩妃與金采源曾是Woollim練習生，前者在IZ*ONE解散後回Woollim以solo歌手再出道，後者轉往HYBE旗下SOURCE MUSIC以LE SSERAFIM成員出道



Woollim在與INFINITE、Lovelyz的合約中後期都飽受批評，最後兩團都留不住，不過李重燁去年將INFINITE相關商標權和平移交INFINITE隊長金聖圭，讓金聖圭順利成立INFINITE Company並讓團體持續活動至今，傳為佳話。今年Lovelyz逢十週年重組也有Woollim幫助，離開公司的成員們回到公司親自和李重燁討論，規劃了一系列十週年特別企劃。



而Golden Child與Rocket Punch今年都出現變動（5月‎Rocket Punch高橋朱里‎約滿退團、‎8月Golden Child三成員約滿退團‎），都有成員合約到期退團，粉絲只能含淚祝福，對於團體還能繼續活動，以及離開的成員和剩下成員仍保持好交情已感到欣慰。昨12月27日，Woollim卻無預警宣布兩團都將在12月31日解散，讓粉絲錯愕不已！Golden Child明明8月才有成員續約並承諾以七人體制持續活動，且Rocket Punch活動不到七年卻要和師兄同日解散，Woollim等於剩下DRIPPIN一個團體，不少人懷疑Woollim是不是不想經營了、是不是要破產了。

골든차일드 전속 계약 관련 안내https://t.co/hj2y6tTZiy — GoldenChild (골든차일드) (@GoldenChild) December 27, 2024

로켓펀치 전속 계약 관련 안내https://t.co/VZZoGErSaL — Rocket Punch(로켓펀치) (@RocketPunch) December 27, 2024

Golden Child剩下李長埈和洪周燦留在Woollim，Rocket Punch剩下秀潤（金秀潤），除了這三人還有僅存的團體DRIPPIN，Woollim旗下只剩solo歌手李洙姃（Lovelyz成員Baby Soul）與權恩妃，DRIPPIN粉絲是裡頭最為擔心的，擔心下個出現變化的就是自家偶像。



X與‎Theqoo‎網友幾乎都在批判或諷刺，留言如「說什麼全力支援，（Golden Child）才辦Fancon後突然終止合約？到底在幹嘛C8，我們要怎麼接受？是不是瘋了？Woollim會倒嗎？」'

「看來Woollim公司要關了，INFINITE創下了Woollim品牌價值，現在自毀形象」、「Woollim可能要破產了」、「不久就是DRIPPIN了……」、「你們Woollim乾脆放棄演藝事業」、「還是不要培養愛豆了」、「Woollim要歇業了嗎？做事太無言了」……

「金采源的人生真的變了」、「恩妃也知道Woollim這樣嗎？」、「雖然很感恩支持Lovelyz今年演唱會，但把Rocket Punch漂亮又有實力的孩子藏好幾年太生氣了」、「Woollim一點都沒變，放著不管後突然發出通知解約就沒了」、「以前對INFINITE和Lovelyz也是放任後解約」、「Golden Child不是才續約嗎？這是怎樣，太可惜了」、「但Lovelyz 10週年活動出乎意料地活躍，很神奇」、「Golden Child不是很順利嗎？」、「Woollim很會找主唱，為什麼不好好培養」……等等。

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