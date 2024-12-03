《第39屆金唱片獎》明年1月登場！首波陣容公開：(G)I-DLE、TXT、LE SSERAFIM、NewJeans等都將出席！

每年都讓許多KPOP粉絲期待的《第39屆金唱片獎》將於明年1月4日、1月5日在日本福岡登場，今年的典禮由成始璄、車銀優、文佳煐擔任主持人，竟然又可以看到《女神降臨》的「神神CP」合體啊 XD

今日（3）《金唱片獎》方面公開首波出席陣容，1月4日（音源部門）有 NewJeans 、LE SSERAFIM、BIBI、Crush、KISS OF LIFE、TWS、《Project 7》出道組、(G)I-DLE。1月5日（專輯部門）有NCT Wish、ZEROBASEONE、TXT。



日前，金唱片頒獎典禮事務局也在 SNS 公開《第39屆金唱片獎》音源、專輯本賞和年度新人獎等主演部門的入圍名單。這次入圍名單是以2023年11月初到2024年11月初發行的音源、專輯為對象，根據評價選定的。

【音源本賞】入圍名單：NewJeans、DAY6、RIIZE、LESSERAFIM、BABYMONSTER、BIBI、VIVIZ、IVE、IU、ILLIT、aespa、李茂珍、李泳知、林在賢、ZICO、KISS OF LIFE、太妍、TWS、QWER、(G)I-DLE。

【專輯本賞】入圍名單：RIIZE、伯賢、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、SEVENTEEN、StrayKids、IVE、aespa、ATEEZ 、NMIXX 、NCT Dream 、NCT 127、ENHYPEN 、(G)I-DLE雨琦 、ZEROBASEONE、TXT 、TWICE 、PLAVE、(G)I-DLE。

【年度新人獎】入圍名單：NOWADAYS、NEXZ、BABYMONSTER、ILLIT、AMPERS&ONE、NCT Wish、ALL(H)OURS、ONE PACT、UNIS、TWS。

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