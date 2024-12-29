韓娛圈最大未解之謎！話劇女演員失蹤8年，父母不放棄：只要她還活著，無論在哪裡都好

結婚僅6個月的新婚夫婦，有一天突然從家中消失得無影無蹤。

tvN節目《我一定要說的話》講述一對新婚夫婦在城市中心憑空蒸發的故事，以及已經等待失蹤女兒8年的父母令人心痛的經歷。因女生是話劇女演員崔勝熙，從而在娛樂圈引爆關注。

據父母回憶，女兒是一名發展順利的話劇演員，突然決定結婚讓他們頗為意外。但婚後不久，女兒便與家人斷了聯繫，隨後得知她失蹤的消息。警方調查時發現，當時新婚夫婦住處電梯的CCTV拍下了兩人平靜回家的一幕，但從此以後再也沒有找到他們離開房子的畫面。 這一不合理的情況讓人震驚。警方為確保無遺漏，動員了多達70人檢查CCTV，但依然未能找到夫婦外出的畫面，彷彿他們憑空蒸發了一般。 整個事件的真相至今仍是一個謎。



隨後，一名與這對夫婦相關的神秘女子出現，進一步將事件推向深淵。據悉，這名女子曾在婚前威脅過女兒「絕對不會讓你結婚」，甚至發出了一些荒唐的恐嚇信息。女兒在婚前可能獨自承受的痛苦讓所有知情人潸然淚下，同時也讓人更加希望她能早日平安歸來。



失蹤夫婦的父母至今仍在等待女兒的歸來，特別是女兒的母親在節目中忍不住落淚說道：「只要她還活著，無論在哪裡都好……這麼漂亮長大的孩子怎麼會不見呢？」父母表示他們至今仍未放棄尋找，「如果我們放棄了，就等於放棄了女兒，所以我們決定參加節目。 只要有任何能找到她的希望，無論做什麼我們都願意。整個事情實在太離奇，完全無法理解。」母親還補充道：「事情發生後，我們才知道了她可能經歷的一切。 在那之前，我們什麼都不知道。想到她獨自忍受的心酸和痛苦，夜裡根本無法入睡。」

節目中的案件講述者李相燁表示：「希望通過這期節目，讓更多人知道這個案件，也希望能有一個結局，安撫那些還在等待的人們的心。」

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