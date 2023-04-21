《BOYS PLANET》「ZEROBASEONE」9人成團！排名大震盪章昊創外籍奇蹟，有人遺憾掉出出道位

《BOYS PLANET》韓國時間昨晚到今晨播出了最終舞台與最終排名，出道的9人團名訂為「ZEROBASEONE」，簡稱「ZB1」，以下劇透出道的9人為何，還有遺憾沒擠進出道位的練習生排名。（以下排名：排名／姓名／組別／上升）

TOP9出道→ZEROBASEONE

1.章昊 G (+1)



2.成韓彬K (-1)



成韓彬一直以來排名都在第1，僅前幾日決賽前速報顯示掉到第3名，沒想到在決賽日這天還是掉了名次來到第2。而章昊在此前當了兩次第1名候選人，最終打敗了成韓彬奪下寶座。這個結果可謂決賽奇蹟之一，不是因為不能信服，而是因為韓國選秀節目過去從未有純外籍練習生（章昊為中國籍）能以第1名出道的例子。



3.SEOK MATTHEW G (+6)

韓裔加拿大籍的SEOK MATTHEW曾有態度與直拍觀看次數造假爭議（節目已否認造假，經紀公司也提出惡評警告），上次排名跌到了第9名岌岌可危，最終升回前段班以第三名順利出道。



4. RICKY G (+4)

RICKY的排名變化也令人訝異，起初都在出道位外十幾名，但近幾集討論聲量變多、支持他的聲音越來越大，即便有不少人認為RICKY不被節目組喜愛最終不可能出道，但粉絲仍舊強力支持，最後不僅出道還一舉從第8名升至第4名，更和章昊共創韓國選秀節目出了兩名中國籍成員的首例。



5.朴乾旭 K (+7)

朴乾旭原本排名都在9到12名徘徊，最終上升七個名次以第5名出道，創造亮眼成績。



6.金泰來 K (-2)



7.金奎彬 K (-)



8.金地雄K (-5)



9.韓維辰 K (-4)



若說RICKY和朴乾旭的排名是「驚喜」，金地雄與韓維辰就是「驚嚇」了，原因是兩人一直以來都沒有掉過五名之後，決賽卻一同掉到出道位末兩位。韓維辰被宣布第9名的那刻釋放壓力痛哭，坐上了出道座位仍忍不住抱頭梳理情緒。



另外，這是金地雄自2017年所屬團體INX解散之後，重新以愛豆身分再出發，也是9名成員中唯一二次出道的。而韓維辰確定出道亦代表了樂華娛樂共有四名練習生出線，除了他還有章昊、RICKY與金奎彬，這也是選秀節目難得一見的場面。



將出道的ZEROBASEONE已開通官方IG與YouTube，宣布了Logo並發布一支宣傳片，相信粉絲很快就能看到九人成團發光發熱的模樣。

TOP10～TOP18

10.JAY G (+3)

11.朴瀚彬 K (-)

12.KEITA G (-6)

13.李會澤 K (-3)

14.琴俊弦 K (+2)

15.李政縣 K (+2)

16.劉昇彦 K (-2)

17.NA KAMDEN G (+1)

18.尹鐘佑 K (-3)



從團體PENTAGON踏出來隻身挑戰《BOYS PLANET》，「Hui」李會澤遺憾未能再出道，他與JAY、劉昇彥都被視為是強力Vocal擔當，未能出道引發不少粉絲遺憾。其中JAY的排名一直沒有回升，總算在決賽上升卻差臨門一腳。



Ciipher出身的KEITA，排名亦是網友普遍感到訝異的。KEITA自第一次生存發表會就從未跌出出道位，豈知在最後一刻直直落到第12名，和李會澤同樣想拚再出道卻失敗。



由於10到18名練習生實力不輸前9，已有粉絲敲碗他們也能組團出道，如《PRODUCE 101 第二季》曾出產的「JBJ」。

▼最後附上決賽舞台



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