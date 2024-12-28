《PROJECT 7》成团名竟叫「CLOSE YOUR EYES」！排名大洗牌，中国籍马靖翔打败日籍樱田健真拿第一！

《PROJECT 7》昨晚（27日）现场直播第12集结局，也就是成团决赛，团名确定为「CLOSE YOUR EYES」，突破重围的七人都算是众望所归，在节目后半几集稳定处在出道组，不过排名上「大洗牌」：

一、马靖翔（中国籍）



二、樱田健真（日本籍）



三、全珉稶（稶音同郁）



四、徐竟培



五、宋承浩



六、张汝遵



七、金成旼



实力与人气兼具的樱田健真一直以来不是一就是二，马靖翔过去最高也只有第四名，但一举打败拜樱田健真拿下第一，引起相当大的讨论。马靖翔还是继去年《BOYS PLANET》拿第一的章昊以来，第二名拿下选秀第一名成功出道的中国籍练习生，而且马靖翔去年也在《BOYS PLANET》阵中，可惜止步30名，二次生存淘汰式便被淘汰。



张汝遵和马靖翔一样曾参赛《BOYS PLANET》，张汝遵则止步第一次生存式，两位相隔一年在《PROJECT 7》现身很快就累积人气，此次顺利出道相当励志。不过，由於马靖翔排名变动太大、投票票数与其他人相距太大，台湾Threads、中国微博都有观众质疑。



还有很特别的就是，第三名的全珉稶身为‎男团BAE173‎成员，和樱田健真一样刚开赛就是出道热门，力拚二次出道成功。很可惜的是，早期是出道热门人选、也要力拚再出道的前BDC成员金施勲，最后没能突破重围，成为遗珠。



南智云、康珉瑞、禹河准、姜铉佑……都有人认为很可惜，不过比起出道人选，韩国网友似乎更在意团名为何叫「CLOSE YOUR EYES」，‎网友毫不留情大笑、吐槽‎，留言如「张开眼睛不是更好吗？」、「所以用耳朵听就可以了」、「最近听到最震惊的团名」，或是贴出各种哏图。

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