【韓網熱門】JYP美國女團VCHA成員KG宣佈退團：「遭工作人員虐待，已起訴所屬社」

VCHA是JYP娛樂今年1月推出的韓美合作跨國女團,成員KG今日通過個人SNS宣佈因虐待事件決定退團並起訴JYP,在海外粉絲中引起震驚。

KG PO文表示5月就已決定退團,原因是遭遇了某些工作人員的虐待。 KG稱她所處的環境曾經「導致一名成員試圖自殺」、且「鼓勵飲食失調並導致成員自殘」,「對我的心理健康來說不是一個好的環境」; KG還說,相較於公司給出的工作強度和「對個人生活的極大限制」,她獲得的報酬卻少之又少,導致她「累積了巨額的公司債務」。



KG表示這期間也有過美好的時刻,對朴軫永等公司人士表達感謝,對粉絲致謝、請大家繼續支持VCHA,希望她的退出能促使K-Pop體系向好的方向變化、保護偶像和練習生:「我不責怪任何人或自己所遭受的待遇,但我覺得這是一個深植於K-Pop行業的問題。」



