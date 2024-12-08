【韓網熱門】JYP美國女團VCHA成員KG宣佈退團：「遭工作人員虐待，已起訴所屬社」

VCHA是JYP娛樂今年1月推出的韓美合作跨國女團，成員KG今日通過個人SNS宣佈因虐待事件決定退團並起訴JYP，在海外粉絲中引起震驚。

KG PO文表示5月就已決定退團，原因是遭遇了某些工作人員的虐待。 KG稱她所處的環境曾經「導致一名成員試圖自殺」、且「鼓勵飲食失調並導致成員自殘」，「對我的心理健康來說不是一個好的環境」； KG還說，相較於公司給出的工作強度和「對個人生活的極大限制」，她獲得的報酬卻少之又少，導致她「累積了巨額的公司債務」。



KG表示這期間也有過美好的時刻，對朴軫永等公司人士表達感謝，對粉絲致謝、請大家繼續支持VCHA，希望她的退出能促使K-Pop體系向好的方向變化、保護偶像和練習生：「我不責怪任何人或自己所遭受的待遇，但我覺得這是一個深植於K-Pop行業的問題。」



KG has announced she will be leaving VCHA after multiple cases of abuse and mistreatment from the company and says she worries for the remaining members of #VCHA#FightingforVCHA #WeLoveYouKG #AlwaysWithKG pic.twitter.com/pYlf7YytHV — VCHA GLOBAL (@vchaglobal_a2k) December 7, 2024

韓國網友評論：

1. 難怪那麼久沒有活動

2. 在進入這個行業之前，不知道當偶像本來就是這樣嗎

3. 吃不飽、極度限制個人生活、繁重的工作... 這三個就是K-Pop產業的整體面貌啊kk也是粉絲們喜歡的模樣：清瘦的外形，必須團體生活、住在宿舍（獨居就會被罵談戀愛了），繁重的工作（必須一直發專輯、開巡演，在舞台上必須努力認真，只展現出開朗的一面）

4. 這些事K-Pop相關人士都知道，只是默認了... 粉絲叫偶像們多吃飯也只是說說而已，一旦偶像變瘦變漂亮，就會獲得大量稱讚... 真的很可惜ᅮ

5. 每次在西方推出本地化的偶像圖，我就猜他們一定無法忍受，果然沒猜錯

6. 看了起訴內容，有個成員吃了幾十粒安眠藥試圖自殺，（公司）卻讓他們不要外傳，只說是食物中毒，據說在韓國也有過這種事，太可怕了

7. 韓國偶像從練習生時期開始經歷的一切，在美國也要求他們照做的話，一定會出問題，所以K-pop團體的本地化在西方根本無法成功，文化本身就不同

8. 以前Wonder Girls在美國活動時，當地工作人員就曾爆料JYP虐待成員。 當時朴軫永為了解釋這件事費了不少心思。 文化情感完全不同啊。

9. 這就是K-Pop偶像團沒有西方人的原因，韓中日和亞洲地區的文化感情還算相似，西方人根本無法忍受那種生活方式

10. 想起不久前聽到的事：某女團在新人時期，如果沒有經紀人陪同連洗手間都不能去，只能等著。 其他國家的人一定無法理解這個產業的運作方式

11. 只是很普通的K-Pop偶像要經歷的過程，西方小孩果然撐不下去kk



12. 確實是虐待，韓國這邊也應該改變了

13. 即使沒有極端的控制和過度消瘦，也完全可以打造出很棒的藝人。 而且對偶像的控制越嚴，喜歡偶像的10多歲、 20多歲的年輕人越會受到這種文化的影響，最終又回到同樣的循環中

14. K-Pop是不會變的，瘦才會被誇漂亮，胖一點點就會被罵沒在好好管理

15. TWICE還是誰有說過，練習生時期每天都要量體重，達到一定數字以下才能上台，所以一直在餓肚子，只能偷偷吃東西

16. 這個系統本來就接近虐待，只有我國和亞洲地區的外國人能忍受，西方人才不會忍

17. 西方成員+K-Pop勞動強度，這種情況本來就可以預見，仍然不管不顧地執行了韓式做法啊

18. 對撐過這些的韓國偶像肅然起敬... 就是虐待啊

19. K-Pop產業就是靠虐待兒童和侵害人權來運轉，只是為了賺錢都假裝不知道

20. 這就是K-Pop誕生於東北亞的原因，K-Pop的競爭力就是通過非人的努力和管理做出很像回事的包裝，如果沒有東亞人的集體主義DNA，就無法適應那種奇怪的系統

21. 如果做不到真正的本地化，就趁早收手吧

出處：https://theqoo.net/hot/3519535976

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