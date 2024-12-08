尹錫悅彈劾案引全國民關注！林英雄私訊冷漠回「我是政治家嗎？爲什麼要發聲」遭韓網友罵翻！

尹錫悅總統的彈劾案因未達法定人數而沒有通過，而「國民歌手」林英雄就時局發出輕率的信息，引發爭議。

林英雄7日在自己 IG 寫下：「我們十月生日快樂。」並公開和寵物狗一起拍攝的照片。看到該貼文的A某向林英雄發送 DM（私信）批判道：「這個時局你在幹什麼？」對此，林英雄回覆：「什麼？」A某寫道：「全國國民為了因違憲下達戒嚴令的總統彈劾案而聚集在一起，雖然不指望你發聲，但真的不能坐視不管啊」、「經歷過上次戒嚴令的長輩們，不是你主要消費層嗎？」林英雄也回覆他：「我是政治家嗎？爲什麼要發聲？」



相關對話內容公開後，網友們展開激烈的爭論，the qoo 的留言已經突破1300則。多數網友批評說：「原來是這種人啊！走好」、「上傳照片不是問題，但是私信...」、「這段時間受到了很多人的喜愛，怎麼這麼讓人失望啊」、「即使不是政治家，國民也可以發出自己的聲音」、「那去汝矣島的人都是政治家嗎」、「老實待著不就行了，幹嘛那麼沒禮貌地應對」、「果然是韓國男人」、「哇 語氣怎麼回事...？跟平時的形象完全不一樣」等等，相反也有部分網友認爲，不發聲也是一種自由。



對於該 DM 是否由林英雄親自發送的，目前尚未得到確認，最初公開 DM 內容的文章目前也已經被刪除。另外，林英雄將於27日至明年1月4日在首爾高尺天空巨蛋體育場舉行《林英雄 RE:CITAL》演唱會。



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