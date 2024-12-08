【韩网热门】JYP美国女团VCHA成员KG宣布退团：「遭工作人员虐待，已起诉所属社」

VCHA是JYP娱乐今年1月推出的韩美合作跨国女团，成员KG今日通过个人SNS宣布因虐待事件决定退团并起诉JYP，在海外粉丝中引起震惊。

KG PO文表示5月就已决定退团，原因是遭遇了某些工作人员的虐待。 KG称她所处的环境曾经「导致一名成员试图自杀」、且「鼓励饮食失调并导致成员自残」，「对我的心理健康来说不是一个好的环境」； KG还说，相较於公司给出的工作强度和「对个人生活的极大限制」，她获得的报酬却少之又少，导致她「累积了巨额的公司债务」。



KG表示这期间也有过美好的时刻，对朴轸永等公司人士表达感谢，对粉丝致谢、请大家继续支持VCHA，希望她的退出能促使K-Pop体系向好的方向变化、保护偶像和练习生：「我不责怪任何人或自己所遭受的待遇，但我觉得这是一个深植於K-Pop行业的问题。」



KG has announced she will be leaving VCHA after multiple cases of abuse and mistreatment from the company and says she worries for the remaining members of #VCHA#FightingforVCHA #WeLoveYouKG #AlwaysWithKG pic.twitter.com/pYlf7YytHV — VCHA GLOBAL (@vchaglobal_a2k) December 7, 2024

韩国网友评论：

1. 难怪那么久没有活动

2. 在进入这个行业之前，不知道当偶像本来就是这样吗

3. 吃不饱、极度限制个人生活、繁重的工作... 这三个就是K-Pop产业的整体面貌啊kk也是粉丝们喜欢的模样：清瘦的外形，必须团体生活、住在宿舍（独居就会被骂谈恋爱了），繁重的工作（必须一直发专辑、开巡演，在舞台上必须努力认真，只展现出开朗的一面）

4. 这些事K-Pop相关人士都知道，只是默认了... 粉丝叫偶像们多吃饭也只是说说而已，一旦偶像变瘦变漂亮，就会获得大量称赞... 真的很可惜ᅮ

5. 每次在西方推出本地化的偶像图，我就猜他们一定无法忍受，果然没猜错

6. 看了起诉内容，有个成员吃了几十粒安眠药试图自杀，（公司）却让他们不要外传，只说是食物中毒，据说在韩国也有过这种事，太可怕了

7. 韩国偶像从练习生时期开始经历的一切，在美国也要求他们照做的话，一定会出问题，所以K-pop团体的本地化在西方根本无法成功，文化本身就不同

8. 以前Wonder Girls在美国活动时，当地工作人员就曾爆料JYP虐待成员。 当时朴轸永为了解释这件事费了不少心思。 文化情感完全不同啊。

9. 这就是K-Pop偶像团没有西方人的原因，韩中日和亚洲地区的文化感情还算相似，西方人根本无法忍受那种生活方式

10. 想起不久前听到的事：某女团在新人时期，如果没有经纪人陪同连洗手间都不能去，只能等著。 其他国家的人一定无法理解这个产业的运作方式

11. 只是很普通的K-Pop偶像要经历的过程，西方小孩果然撑不下去kk



12. 确实是虐待，韩国这边也应该改变了

13. 即使没有极端的控制和过度消瘦，也完全可以打造出很棒的艺人。 而且对偶像的控制越严，喜欢偶像的10多岁、 20多岁的年轻人越会受到这种文化的影响，最终又回到同样的循环中

14. K-Pop是不会变的，瘦才会被夸漂亮，胖一点点就会被骂没在好好管理

15. TWICE还是谁有说过，练习生时期每天都要量体重，达到一定数字以下才能上台，所以一直在饿肚子，只能偷偷吃东西

16. 这个系统本来就接近虐待，只有我国和亚洲地区的外国人能忍受，西方人才不会忍

17. 西方成员+K-Pop劳动强度，这种情况本来就可以预见，仍然不管不顾地执行了韩式做法啊

18. 对撑过这些的韩国偶像肃然起敬... 就是虐待啊

19. K-Pop产业就是靠虐待儿童和侵害人权来运转，只是为了赚钱都假装不知道

20. 这就是K-Pop诞生於东北亚的原因，K-Pop的竞争力就是通过非人的努力和管理做出很像回事的包装，如果没有东亚人的集体主义DNA，就无法适应那种奇怪的系统

21. 如果做不到真正的本地化，就趁早收手吧

出处：https://theqoo.net/hot/3519535976

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