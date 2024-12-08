本月捐血送ZEROBASEONE精美小卡套組！助力公益溫暖寒冬

大韓赤十字社血液管理本部昨日（6日）宣布了一項活動消息，即日起至本月31日，參與捐血的民眾將可獲得男團ZEROBASEONE（以下簡稱ZB1）的精美照片卡。

ZB1了解血液不足的嚴重性，因此積極參與這次的宣傳活動。 相關人士表示：「捐血能夠挽救寶貴的生命。 我們希望通過這次活動提高大眾對捐血的關注。」



活動期間，每位獻血人士可以獲得一張ZB1的照片卡，包括9張個人照片及2張團體照片（分為4人和5人小組）。 《DICON》雜誌也參與了此次捐血活動，提供了與ZB1合作拍攝的照片。



血液管理本部表示，冬季是血液供應最為短缺的時期，對ZB1和《DICON》致力於生命分享和推廣捐血文化的善舉深表感謝，相信這次活動將掀起捐血熱潮，幫助冬季血液供應維持穩定。

血液是挽救需要輸血患者生命的唯一方式，由於無法長期保存，必須保持適當的血液庫存量，因此需要持續且穩定的捐血行動。

不僅是ZB1，今年1月，大韓赤十字社還曾推出捐血贈送SEVENTEEN小卡的活動，令新加入的捐血人數增加了68.8%，與去年相似時間段相比，捐血人數更增加80.6%，尤其在10代和20代年輕人中最有號召力，效果十分顯著。



此外，此次活動將於以下地點參與：首爾中央血液中心、首爾南部血液中心、首爾東部血液中心、京畿血液中心、江原血液中心、濟州血液中心下屬的捐血車及捐血屋等。

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