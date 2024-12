【官方】THE BOYZ與前經紀公司因商標權爭議，達成戲劇性和解：「結果令所有人滿意」

人氣男團 THE BOYZ 的現所屬公司 One Hundred 與前所屬公司 IST 娛樂,就商標權爭議達成了協議。(以後THE BOYZ還是THE BOYZ,不用改名了~)

One Hundred 於5日通過官方聲明表示:「本公司今日與 IST 娛樂會面,針對 THE BOYZ 的商標權使用及三項協議案,順利達成了雙方協議。」



(THE BOYZ 成員:上淵、JACOB、泳勳、賢在、柱延、KEVIN、NEW、Q、周鶴年、善旴、ERIC)

當日,One Hundred 方表示:「雙方敞開心扉,解開過去的不快,坦誠地進行了交流。最終,本公司與 IST 娛樂考慮到 THE BOYZ 成員以及 The B(粉絲名)的感受,優先讓大家都能感到幸福,達成了協議。」並補充道:「對於以開放的態度參與協議的 IST 娛樂,我們也表達由衷的感謝。」



隨後聲明指出:「對於即將迎來新起點的 THE BOYZ 和 The B 粉絲們,因我們的問題而讓大家短暫感到不便,深感抱歉。本公司將積極支持並盡全力確保 THE BOYZ 作為藝術家積累的實力得以進一步發展和維護。感謝過去七年來陪伴 THE BOYZ 一路成長的 The B 以及 IST 娛樂的家人們,未來也請繼續給予關心和充滿愛的支持。」



此前,One Hundred 與 IST 娛樂曾因「THE BOYZ」的商標權發生衝突。IST 娛樂主張:「已免費將 THE BOYZ 的商標使用權給予成員。」但 One Hundred 反駁稱:「並非事實。」特別是 One Hundred 指出:「協議條件中包括了將成員理應擁有的分紅權轉讓給 IST 娛樂的內容,這引發了外界疑問。」

