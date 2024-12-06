《芬蘭租屋生活》Bromance滿滿！李東輝好奇車銀優的血，李帝勳一臉幸福：應該很甜

《芬蘭租屋生活》今（6）日首播，首播前「四美男」李帝勳、李東輝、郭東延與車銀優特別錄製宣傳片，考驗他們在芬蘭同居後回到韓國的默契，四人之間的Bromance滿滿啊！

製作單位以題目考驗他們對彼此的熟悉程度，先是關於李東輝的題目「下列哪種狀況對東輝來說比較痛苦？每天穿一樣的衣服（帝勳當造型師）VS禁止唱歌（禁止聽、唱、哼）」，要知道，李東輝是知名的熱愛時尚又愛唱歌的演員，曾出過‎單曲〈你知道的你〉‎，唱歌的同時表達自己的時尚態度，究竟答案是什麼呢？



李東輝唸完題目就信誓旦旦其他三人應該能猜對：「我們都長時間生活了，同甘共苦，應該都很了解我吧？雖然我故意說得有點混淆。」車銀優聽了murmur：「不會混淆啊……」李東輝馬上教訓他：「你給我等著！我看你怎麼選！」



雖然李東輝和車銀優會鬥嘴，但答案公開是不能唱歌後，車銀優馬上肯定李東輝：「我認為哥是歌手。」多支預告中確實能聽見李東輝隨時都在唱歌，唱華語名曲〈死了都要愛的〉的韓語原曲朴完奎〈千年的愛〉時，車銀優正享受地躺在旁邊聽呢！李東輝解釋在芬蘭生活時不能唱歌很痛苦，而想穿的衣服回韓國再穿就好。



《芬蘭》預告片已有李東輝透露自己睡前會「回憶大家的笑臉，想著他們的笑臉幸福入睡」，而對他來說，在芬蘭會讓他無法入睡的狀況是？還沒抓到蚊子VS沒能逗笑任何人？車銀優聽到題目說很難，李東輝傷心地問他：「什麼？銀優你還不了解我嗎？這還要思考嗎？」



幸好三人都答對：沒打完蚊子睡不著。李東輝直呼：「如果沒逗笑別人就沒辦法睡覺的話，那我要換職業了！」《芬蘭》預告片出現的「王者之劍」蒼蠅拍正是李東輝從韓國帶去的，他無奈地說芬蘭那邊的蚊字怎麼都抓不完。



此時車銀優突然冒一句：「芬蘭的蚊子應該是第一次吸到韓國人的血吧？」李東輝：「也是第一次吸車銀優的血。」李帝勳一臉幸福(?)地在旁默默地說：「應該很甜。」車銀優自己也好奇是什麼味道，結果聽到李東輝說「我也很好奇」大驚：「哥你好奇什麼？」



換郭東延的題目，李東輝因為耳根子軟一直被車銀優影響而答錯，不滿的他又和車銀優鬥起嘴來，不過兩人還有不少肢體接觸展現兄弟愛。聊到郭東延的做菜能力，李東輝相當懷念地說自己回韓國叫外送都會想起郭東延，李東輝還推薦郭東延報名‎《黑白大廚2》‎：「參加《黑白大廚2》吧！最近好像在籌備，我看到了充分的可能性！」



「四美男」擁有不同個性與搞笑慾望，組合起來非常有趣，完整問答影片就在下方，好奇他們問答提到的內容就得收看《芬蘭租屋生活》正片了，《芬蘭租屋生活》就在今晚首播，香港觀眾可於黃Viu收看！



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