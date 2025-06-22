「私會AV女優風波延燒」周鶴年三度發聲，控所屬社與媒體聯手陷害：「第一次想死，眼淚不停流」

男團THE BOYZ（前）成員周鶴年因與日本前AV女優明日花綺羅私下會面引起爭議而遭到退團及解約，今日透過第三份聲明訴說自己的冤屈。

周鶴年於6月22日在個人SNS上表示：「在《週刊文春》向公司寄送質詢函之前，我先得知了被拍照的事實，並立即向公司如實說明情況及尋求協助。 我承認自己在某些方面確實不當，並希望做出最大程度減少對成員們的傷害的選擇。」

周鶴年表示對粉絲和隊友們感到抱歉，幾天來難以成眠、非常痛苦，所以立即停止活動，並與公司討論後續處理。 然而公司突然提出解約，並要求他簽署一份同意支付超過20億韓元的合約書，還要求他承擔合約上根本無法要求的鉅額違約金，並聲稱不容協商。 周鶴年認為公司的要求不合理，拒絕接受：「6月17日我未簽署解約協議書，隔天公司突然對外宣布我退出團體。」



周鶴年質疑媒體是公司解約的幫兇，因為宣佈退團時《週刊文春》報導尚未刊出，卻接連出現「與AV女優見面」、「涉嫌性交易」等報導，令他一夜之間成為「道德敗壞的性交易罪犯」，而隔天又有人向檢察機關舉報。周鶴年：「整個過程過於奇怪、彷彿早有準，讓我無法不懷疑有人在製造解約理由。」

周鶴年再次指出所屬社的解約要求不合理：「合約中『有損藝人品格行為』具體列舉了酒駕、毒品、賭博、性交易、暴力、性侵、詐騙等行為，但我從未犯下其中任何罪行。」

周鶴年傾吐心聲，表示「絕非主張上個月的行為完全正當」，同時對粉絲深感抱歉、深刻反省，但無法接受被污衊為性交易者：「彷彿遭到了人格上的謀殺，這讓我第一次有了想死的念頭。 無論去哪裡，都覺得被人盯著指指點點。 想到支持我的粉絲、母親與家人們，我就止不住淚水。 如果我在未能證明清白的情況下選擇結束生命，那我將永遠被當作性犯罪者。」



他進一步透露了對相關人士的擔憂：「最可怕的是，如果我什麼都不做，這場誤會就不會止步於我一人。 長久以來相信我的粉絲、家人、朋友們也會被貼上『性犯罪者的親屬』、『支持性犯罪者的人』這樣的標籤。」周鶴年已起訴發佈虛假報導的記者、誓要查出幕後指使者，並計劃對舉報他的人也以誣告罪提出訴訟。

最後，周鶴年再次表明立場：「作為個人與大公司對抗確實令人生畏，但為了那些仍然關心與支持我的人，我會堅持到底。」



周鶴年6月16日首次傳出停止活動的消息，之後被日本《週刊文春》報導5月30日與日本知名前AV女優在東京私下會面，引起爭議。 18日所屬公司Onehundred承認此事，並宣布與周鶴年解約與退出THE BOYZ。 其後又出現「疑似性交易」的報導，造成更大衝擊。

周鶴年19日發表親筆道歉信，坦承會面事實但否認性交易，20日則發長文稱從未同意解約或退團，並指控公司索賠20億韓元。 公司隨即反駁周鶴年的說法是「歪曲事實」。 同時，《週刊文春》公開兩人有肢體接觸的街頭照片，周鶴年今日再次以詳細聲明表示自己的冤屈。

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