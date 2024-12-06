【官方】THE BOYZ与前经纪公司因商标权争议，达成戏剧性和解：「结果令所有人满意」

人气男团 THE BOYZ 的现所属公司 One Hundred 与前所属公司 IST 娱乐，就商标权争议达成了协议。（以后THE BOYZ还是THE BOYZ，不用改名了～）

One Hundred 於5日通过官方声明表示：「本公司今日与 IST 娱乐会面，针对 THE BOYZ 的商标权使用及三项协议案，顺利达成了双方协议。」



（THE BOYZ 成员：上渊、JACOB、泳勋、贤在、柱延、KEVIN、NEW、Q、周鹤年、善旴、ERIC）

当日，One Hundred 方表示：「双方敞开心扉，解开过去的不快，坦诚地进行了交流。最终，本公司与 IST 娱乐考虑到 THE BOYZ 成员以及 The B（粉丝名）的感受，优先让大家都能感到幸福，达成了协议。」并补充道：「对於以开放的态度参与协议的 IST 娱乐，我们也表达由衷的感谢。」



随后声明指出：「对於即将迎来新起点的 THE BOYZ 和 The B 粉丝们，因我们的问题而让大家短暂感到不便，深感抱歉。本公司将积极支持并尽全力确保 THE BOYZ 作为艺术家积累的实力得以进一步发展和维护。感谢过去七年来陪伴 THE BOYZ 一路成长的 The B 以及 IST 娱乐的家人们，未来也请继续给予关心和充满爱的支持。」



此前，One Hundred 与 IST 娱乐曾因「THE BOYZ」的商标权发生冲突。IST 娱乐主张：「已免费将 THE BOYZ 的商标使用权给予成员。」但 One Hundred 反驳称：「并非事实。」特别是 One Hundred 指出：「协议条件中包括了将成员理应拥有的分红权转让给 IST 娱乐的内容，这引发了外界疑问。」

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