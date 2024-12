【官方】THE BOYZ与前经纪公司因商标权争议，达成戏剧性和解：「结果令所有人满意」

人气男团 THE BOYZ 的现所属公司 One Hundred 与前所属公司 IST 娱乐,就商标权争议达成了协议。(以后THE BOYZ还是THE BOYZ,不用改名了~)

One Hundred 於5日通过官方声明表示:「本公司今日与 IST 娱乐会面,针对 THE BOYZ 的商标权使用及三项协议案,顺利达成了双方协议。」



(THE BOYZ 成员:上渊、JACOB、泳勋、贤在、柱延、KEVIN、NEW、Q、周鹤年、善旴、ERIC)

当日,One Hundred 方表示:「双方敞开心扉,解开过去的不快,坦诚地进行了交流。最终,本公司与 IST 娱乐考虑到 THE BOYZ 成员以及 The B(粉丝名)的感受,优先让大家都能感到幸福,达成了协议。」并补充道:「对於以开放的态度参与协议的 IST 娱乐,我们也表达由衷的感谢。」



随后声明指出:「对於即将迎来新起点的 THE BOYZ 和 The B 粉丝们,因我们的问题而让大家短暂感到不便,深感抱歉。本公司将积极支持并尽全力确保 THE BOYZ 作为艺术家积累的实力得以进一步发展和维护。感谢过去七年来陪伴 THE BOYZ 一路成长的 The B 以及 IST 娱乐的家人们,未来也请继续给予关心和充满爱的支持。」



此前,One Hundred 与 IST 娱乐曾因「THE BOYZ」的商标权发生冲突。IST 娱乐主张:「已免费将 THE BOYZ 的商标使用权给予成员。」但 One Hundred 反驳称:「并非事实。」特别是 One Hundred 指出:「协议条件中包括了将成员理应拥有的分红权转让给 IST 娱乐的内容,这引发了外界疑问。」

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻