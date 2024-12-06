《驚人的星期六》預告TWICE扮成《花樣男子》！子瑜扮具俊表又美又帥真的很驚人！

《驚人的星期六》明日將播出的全新一集，嘉賓是今日正要以全新迷你專輯《STRATEGY》回歸的TWICE！

TWICE派出隊長志效、綜藝感十足的多賢，以及許多人捧在手掌心的忙內子瑜，三人竟Cosplay經典韓劇《花樣男子》（流星花園），一個扮具惠善飾演的「金絲草」、一個扮花(???)，一個扮李敏鎬飾演的「具俊表」。



志效一登場就爆料本來是因為娜璉才這樣打扮來的，「結果她自己不來」！？多賢扮成「花」讓人有些摸不著頭緒，但已做客6次的她，不負眾望笑果十足；子瑜女扮男裝「具俊表」驚豔不少人，她害羞打招呼，多賢、Nucksal都說漂亮又帥氣。



YouTube、Theqoo等網友都把焦點，放在明明扮成男裝還是很美的子瑜身上，留言如「因為子瑜真是養眼」、「不是，子瑜為什麼長這麼帥……？？完美地消化了男裝？？瘋了；；」、「子瑜這樣也很漂亮啊」、「ㅋㅋㅋㅋㅋ子瑜長得太帥了吧？」、「所有扮具俊表髮型的人之中最美的」、「子瑜超帥ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「那個髮型也能駕馭」、「比想像中適合，所以更搞笑了ㅋㅋㅋㅋ」……等等。



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