《惊人的星期六》预告TWICE扮成《花样男子》！子瑜扮具俊表又美又帅真的很惊人！

《惊人的星期六》明（7）日将播出的全新一集，嘉宾是今（6）日正要以全新迷你专辑《STRATEGY》回归的TWICE！

TWICE派出队长志效、综艺感十足的多贤，以及许多人捧在手掌心的忙内子瑜，三人竟Cosplay经典韩剧《花样男子》（流星花园），一个扮具惠善饰演的「金丝草」、一个扮花(???)，一个扮李敏镐饰演的「具俊表」。



志效一登场就爆料本来是因为娜琏才这样打扮来的，「结果她自己不来」！？多贤扮成「花」让人有些摸不著头绪，但已做客6次的她，不负众望笑果十足；子瑜女扮男装「具俊表」惊艳不少人，她害羞打招呼，多贤、Nucksal都说漂亮又帅气。



YouTube、Theqoo等网友都把焦点放在明明扮成男装还是很美的子瑜身上，留言如「因为子瑜真是养眼」、「不是，子瑜为什么长这么帅……？？完美地消化了男装？？疯了；；」、「子瑜这样也很漂亮啊」、「ㅋㅋㅋㅋㅋ子瑜长得太帅了吧？」、「所有扮具俊表发型的人之中最美的」、「子瑜超帅ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「那个发型也能驾驭」、「比想像中适合，所以更搞笑了ㅋㅋㅋㅋ」……等等。



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