TWICE官宣第六次世界巡演「THIS IS FOR」，亞洲多地開唱

人氣女團 TWICE 即將展開第六次世界巡演「THIS IS FOR」，JYP娛樂於今日（9日）透過官方社群平台公開了巡演的主視覺海報與預告影片，宣告這場備受期待的全球演出即將啟動。

這次巡演將於7月19日至20日從韓國仁川 INSPIRE ARENA打頭陣，之後將陸續造訪日本、中國澳門、東南亞、大洋洲等地，預計帶來精彩的現場表演與粉絲近距離互動。

7月19日–20日：韓國 仁川 INSPIRE ARENA

7月26日–27日：日本 大阪

8月23日–24日：日本 愛知

8月30日–31日：日本 福岡

9月16日–17日：日本 東京

9月27日–28日：中國 澳門

10月4日：菲律賓 布拉坎

10月11日–12日：新加坡

11月1日–2日：澳洲 雪梨（悉尼）

11月8日–9日：澳洲 墨爾本



TWICE去年成功完成第五次世界巡演，最終場於日本神奈川的日產體育場（Nissan Stadium）盛大落幕，成為首位登上該場地的海外女性藝人。 整場巡演遍及全球27個城市，總觀眾人數高達150萬人次。 TWICE亦是首個登上美國LA SoFi Stadium舞台的全球女子團體，在全球演藝圈留下里程碑式的記錄。

這次巡演的亮點之一，是全場館360度全開放座位設計，徹底打破傳統舞台與觀眾之間的界線，打造沉浸式演出體驗。 演出將由與 Billie Eilish、Madonna 等巨星合作過的創意團隊Moment Factory參與製作。 主導這場演出的總監為Tarik Mikou，而曾參與 Kendrick Lamar 超級盃中場秀的Mukhtar也擔任節目導演，預期將為粉絲帶來前所未有的震撼表演。

除了巡演，TWICE也將於7月11日下午1點（韓國時間）發行正規第四張專輯《THIS IS FOR》，展現全新音樂風貌。 而在8月2日，她們更將登上美國知名音樂節「Lollapalooza Chicago」的舞台，再次證明其國際影響力。

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