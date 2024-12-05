【旅遊資訊】仁川機場今日（5）起加強安檢規則：鞋跟高過3.5cm須脫鞋，平底、膠拖不受影響

韓國仁川國際機場的出境安檢此前只針對可疑情況要求脫鞋，但從12月5日起，凡穿著鞋跟高度超過3.5厘米的旅客，均需脫鞋進行安全檢查。

根據韓國國土交通部和仁川國際機場公社的公告，仁川機場第一航站樓和第二航站樓的旅客在通過圓形安檢設備（全身安檢儀）時將加強鞋類檢查。

圓形安檢設備採用毫米波技術，幫助機場職員在不直接觸碰乘客身體的情況下，探測出金屬及其他危險物質，且對人體無害。 檢查過程中，旅客的身體影像會以虛擬化身的形式短暫顯示。 該設備自2017年首次引進至仁川機場第二航站樓，目前已投入41台，約佔仁川機場全部安檢設備（58台）的70%。 其餘17台為門型安檢設備。



圓形安檢設備的優勢在於快速，每名旅客平均僅需25秒即可完成檢查。 然而，國家情報院和警方曾指出，該設備對腳踝以下部位的檢查能力不足，難以檢測鞋底或鞋跟內藏匿的毒品或陶瓷武器等物品。 此次加強鞋類檢查正是針對這一問題進行改進。

具體來說，自5日起，凡在仁川機場使用圓形安檢設備的旅客，如果穿著鞋跟高於3.5厘米的皮鞋、登山鞋、厚底拖鞋、冬季靴子、長靴等，均需要脫鞋。 而鞋跟較低的皮鞋、運動鞋、橡膠拖鞋則無需脫鞋。 使用門型安檢設備的旅客仍可穿鞋通過。

除韓國外，美國、泰國、越南等國也實施鞋類安檢，德國和新加坡等地則僅對高跟鞋進行選擇性檢查。

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