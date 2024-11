G-Dragon：《Home Sweet Home》原本是寫給BIGBANG的！太陽&大聲傾力助陣：想把舞台做到極致

BIGBANG成員G-Dragon近日公開了新曲《Home Sweet Home》,其中那句「Well I said, I would be back,and I'd never let you go」充滿深情,像是在向粉絲們展現一種承諾和決心。

最近GD公開了《Home Sweet Home》的幕後故事,透露這首歌原本是計畫作為BIGBANG的歌曲推出的,此番言論令粉絲大感驚訝。

11月27日,G-Dragon在官方YouTube頻道上傳了題為「G-DRAGON - 'HOME SWEET HOME (feat. TAEYANG & DAESUNG)' Behind the Scenes EP.01」的影片。 影片中G-Dragon展示了自己專注於新曲製作的面貌,並談到了這首歌的起源。 大聲首先表達了擔憂,他說:「《Home Sweet Home》現在的問題在於,在未公開的情況下首次在舞台上演繹這樣的歌曲似乎不太合適,當然如果我們能為哥哥的舞台助力,讓人覺得『啊,成員們是來幫忙的』那樣的感覺很好。 但在大家對這首歌毫無了解的情況下公開演出,我覺得效果可能不太理想。」



G-Dragon解釋道:「事實上這首歌是我手裡最久的一首歌,本來是作為BIGBANG的歌曲來策劃的。某種程度上來說無論我們表現得多好,可能也只是做到理所當然的程度。」

太陽補充道:「從志龍的角度來看,我覺得『你這麼做是對的』,我們也需要展示出一定的準備成果,這樣才更有說服力,也更合理。」G-Dragon回應:「其實演繹這首歌並不難,我們可以輕鬆上陣,抱著助力的感覺去參與就好。 而隨著這樣表演下去,力量自然會積累起來。」



在場的一位相關人士也稱:「光是三個人共同參與這首新曲,就會讓大眾感到驚喜和期待,反響一定會很強烈。」太陽則說:「我其實很想做這件事,請別誤會,我是真的想參與。但發佈時間點的安排讓我有些顧慮,會覺得『如果是這種處理方式可能不太好』,所以我很想把這首歌的舞台做得更酷更完美。」之後BIGBANG三名成員為了呈現更好的舞台效果,投入了刻苦的練習。影片的結尾還公開了「MAMA」舞台的預告片。

《Home Sweet Home》於11月23日在日本大阪京瓷巨蛋的演出中首次亮相。G-Dragon率先登台,隨後太陽和大聲依次加入,三人展現了完美的默契。這場表演引發了觀眾的熱烈反響,成為「2024 MAMA Awards」最熱議的舞台之一。





目前《Home Sweet Home》已登上Melon即時排行榜的首位,反響熱烈。儘管這是一首G-Dragon的個人單曲,但由於三位成員共同參與製作,另粉絲們尤為喜愛,該曲還被視為三人組合BIGBANG未來可能性的開端,標誌著新的發展方向。

