【韓網熱門】2025上半年為止，最有切實感受的年度熱門歌曲是？

原PO給出5首候選歌曲，認為都是今年有望奪冠或進入年終榜單上位圈的熱門作品！

1. IVE《REBEL HEART》



2. G-Dragon《TOO BAD》



3. Jennie《like JENNIE》



4. WOODZ《Drowning》



5. 10CM《To Reach You》



韓國網友評論：

1. 目前為止看起來是《like JENNIE》

2. 345都很有可能

3. 在外面最常聽到的是134

4. 我常看shorts，有段時間《like JENNIE》是所有shorts的BGMkkk

5.《like JENNIE》應該是獨一無二的冠軍歌，幾乎沒看過哪個名人沒跟風這個挑戰。 Coachella（科切拉音樂季）上也引起話題，海外銷量也非常好，感覺可能會拿到大獎

6. 我在路上經常聽到的是《To Reach You》，咖啡廳也經常播放

7. K-POP歌迷大概會選3，但路人感受並不那麼強烈，對一般大眾來說反而會覺得是245

8. 《like JENNIE》和《Drowning》真的是即便不特地找來聽也經常會聽到的歌曲

9. 我認為是《Drowning》，因為冠軍歌曲經常換，但WOODS整整半年多一直穩坐第2名，超常聽到

10. 《Drowning》是去年開始逆襲的歌，好像不能算今年的歌吧

11. 我只知道《REBEL HEART》，但好像也不到超級大熱曲的程度

12. 我認為是《To Reach You》。 超級大熱曲的標準應該是能跟著唱出來，這些歌雖然都知道，但能跟唱的只有《To Reach You》

13. 我經常看綜藝節目，《To Reach You》真的超常被拿來當背景音樂用kkk

14. 原來《APT.》和《Whiplash》已經是去年的歌啊

15. 感覺今年上半年還沒出現橫掃大眾、超級大發的歌曲，期待下半年

出處：https://theqoo.net/hot/3795741459

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