G-Dragon：《Home Sweet Home》原本是写给BIGBANG的！太阳&大声倾力助阵：想把舞台做到极致

BIGBANG成员G-Dragon近日公开了新曲《Home Sweet Home》,其中那句「Well I said, I would be back,and I'd never let you go」充满深情,像是在向粉丝们展现一种承诺和决心。

最近GD公开了《Home Sweet Home》的幕后故事,透露这首歌原本是计画作为BIGBANG的歌曲推出的,此番言论令粉丝大感惊讶。

11月27日,G-Dragon在官方YouTube频道上传了题为「G-DRAGON - 'HOME SWEET HOME (feat. TAEYANG & DAESUNG)' Behind the Scenes EP.01」的影片。 影片中G-Dragon展示了自己专注於新曲制作的面貌,并谈到了这首歌的起源。 大声首先表达了担忧,他说:「《Home Sweet Home》现在的问题在於,在未公开的情况下首次在舞台上演绎这样的歌曲似乎不太合适,当然如果我们能为哥哥的舞台助力,让人觉得『啊,成员们是来帮忙的』那样的感觉很好。 但在大家对这首歌毫无了解的情况下公开演出,我觉得效果可能不太理想。」



G-Dragon解释道:「事实上这首歌是我手里最久的一首歌,本来是作为BIGBANG的歌曲来策划的。某种程度上来说无论我们表现得多好,可能也只是做到理所当然的程度。」

太阳补充道:「从志龙的角度来看,我觉得『你这么做是对的』,我们也需要展示出一定的准备成果,这样才更有说服力,也更合理。」G-Dragon回应:「其实演绎这首歌并不难,我们可以轻松上阵,抱著助力的感觉去参与就好。 而随著这样表演下去,力量自然会积累起来。」



在场的一位相关人士也称:「光是三个人共同参与这首新曲,就会让大众感到惊喜和期待,反响一定会很强烈。」太阳则说:「我其实很想做这件事,请别误会,我是真的想参与。但发布时间点的安排让我有些顾虑,会觉得『如果是这种处理方式可能不太好』,所以我很想把这首歌的舞台做得更酷更完美。」之后BIGBANG三名成员为了呈现更好的舞台效果,投入了刻苦的练习。影片的结尾还公开了「MAMA」舞台的预告片。

《Home Sweet Home》於11月23日在日本大阪京瓷巨蛋的演出中首次亮相。G-Dragon率先登台,随后太阳和大声依次加入,三人展现了完美的默契。这场表演引发了观众的热烈反响,成为「2024 MAMA Awards」最热议的舞台之一。





目前《Home Sweet Home》已登上Melon即时排行榜的首位,反响热烈。尽管这是一首G-Dragon的个人单曲,但由於三位成员共同参与制作,另粉丝们尤为喜爱,该曲还被视为三人组合BIGBANG未来可能性的开端,标志著新的发展方向。

