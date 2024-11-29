NewJeans召開緊急記者會：今起與ADOR解除合約，不支付違約金！今早赴日活動！ADOR：數次要求見面被拒，期待能夠對話

28日晚，女團 NewJeans 5名成員Minji、Hanni、Danielle、諧潾（Haerin）、惠仁（Hyein）召開緊急記者會，表示「 HYBE和目前的ADOR完全沒有表現出任何改進的意願，也沒有傾聽我們要求的想法，NewJeans與ADOR之間的專屬合同於29日零點正式解除。」

記者會上Minji表示：「我們提出了糾正專屬合約違反事項的要求，但得到的卻是敷衍的立場聲明和形式上的回應，任何要求都沒有被實現。對於這種缺乏誠意的態度感到厭倦，完全沒有感受到對我們的真心。 我認為沒有必要對專屬合約的效力進行停止處分訴訟，今後我希望能與閔熙珍代表一起開展良好的活動。」



諧潾繼續說道：「我們沒有違反合約，一直盡最大努力活動，因此我們根本沒有理由支付違約金。相反，我們認為是ADOR和HYBE違反了合約，因此責任在於HYBE。」惠仁也表示：「雖然我們可能會在無法掌控的情況下失去使用NewJeans這個名稱權利，但我們並不打算放棄這個名字。」成員們還稱：「離開ADOR的理由很簡單，NewJeans是ADOR旗下的藝人，而ADOR有義務保護NewJeans，但ADOR既沒有保護NewJeans的意願，也沒有保護我們的能力。 」



NewJeans緊急記者會之後，ADOR方面也迅速作出了回應，首先針對NewJeans解約記者會一事表示遺憾，同時強調合約仍然有效，並表明願意隨時和NewJeans展開對話。ADOR在聲明中表示：「作為合約的一方，ADOR並未違反合約，僅因單方面聲稱信任破裂並不能成為解除合約的理由。」ADOR強調：「ADOR與NewJeans成員簽訂的專屬合約依然有效。我們多次請求與藝人見面，但都未成功。 即使是現在，也希望彼此敞開心扉，進行真誠的對話。公司將繼續全力支持旗下藝人NewJeans的活動，幫助她們成長為全球性藝人，希望（NewJeans）今後的活動安排能夠一如既往地與ADOR一同進行。」



NewJeans與ADOR的專屬合約解除糾紛早有預兆。 NewJeans成員們於本月13日向ADOR發送了內容證明，提出了了包括要求

▼閔熙珍前代表回歸ADOR

▼修改並整改HYBE內部文檔

▼就對成員Hanni的「無視」言論正式道歉等

成員們表示若ADOR未能在內容證明答覆期限14日內履行這些要求，她們將著手解除專屬合約的程序。 ADOR在期限前僅就Hanni的「無視」發言在社群媒體發佈了一則聲明，稱「完全信任Hanni的話」，但對於閔熙珍是否復職一事並未做出任何回應。



此外，單方面宣布和ADOR解約的NewJeans並未停下工作，於今日（29日）上午經由金浦國際機場出發前往日本，參加將在東京幕張展覽館舉行的年末慶典「Countdown Japan 24/25」。



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