BTS防彈少年團JIN太寵粉！見面會主動加時「坐103圈旋轉木馬」，頭暈腿軟不減熱情笑容

防彈少年團成員JIN日前宣佈在首爾樂天世界舉辦一場獨特的見面會,活動內容是與粉絲一對一結伴乘坐旋轉木馬,今天這場夢幻的見面會終於兌現了!

這次見面會限定50位幸運粉絲參加,趕在樂天世界開門營業之前、早上8點開始。原本的計劃是與每位粉絲一起乘坐一圈,但JIN發現因為這期間要簽名,還沒來得及多看粉絲幾眼就結束了,所以主動加時到每人兩圈!

現場不乏外國面孔,每位粉絲臉上都洋溢著幸福的笑容:



