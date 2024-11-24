BTS防彈少年團JIN太寵粉！見面會主動加時「坐103圈旋轉木馬」，頭暈腿軟不減熱情笑容

防彈少年團成員JIN日前宣佈在首爾樂天世界舉辦一場獨特的見面會，活動內容是與粉絲一對一結伴乘坐旋轉木馬，今天這場夢幻的見面會終於兌現了！

這次見面會限定50位幸運粉絲參加，趕在樂天世界開門營業之前、早上8點開始。原本的計劃是與每位粉絲一起乘坐一圈，但JIN發現因為這期間要簽名，還沒來得及多看粉絲幾眼就結束了，所以主動加時到每人兩圈！

現場不乏外國面孔，每位粉絲臉上都洋溢著幸福的笑容：



SO THIS IS HOW IT GOES pic.twitter.com/C4uSN33I0K — jin files (@seokjinfile) November 23, 2024

JIN不久前結束在美國的Showcase等行程，昨日剛剛返回韓國，今天一大早就來見面會上轉圈圈，果然感覺有些吃不消，中途休息時坦言比想像中更加頭暈和雙腿發抖，幽默地說：「雖然是我做的企劃，但真的很暈。各位，千萬不要一次坐50圈。」

與50位粉絲坐了100圈旋轉木馬後，JIN又獨自坐了3圈給大家拍照，全程始終保持積極的笑容，直到轉到旋轉木馬後側不太能被看到的位置，JIN才放鬆下來趴在木馬上。



241124 롯데월드 회전목마 팬싸인회



석진이 100바퀴 다돌고 사진 못찍었을 것 같다고 3바퀴 더 돌아줬어 이 천년돌 어떡하냐고ㅠ#방탄소년단진 #Jin pic.twitter.com/oScWAkE3Jb — 안경쓱찐 (@jjjin__1204) November 24, 2024

除了共度的時間之外，JIN還為每一位現場粉絲贈送大禮包，包括樂天世界自由使用券、芳香劑，以及他代言品牌提供的鋼筆、巧克力和簽名寫真集等，誠意滿滿。



網友稱讚JIN既有誠意又懂浪漫、非粉都感動，笑說即便是倉鼠轉一百圈也會頭暈，真的辛苦啦~~







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