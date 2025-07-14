BTS防彈少年團、TXT師弟團即將在八月中出道！BIGHIT MUSIC時隔6年的新男團人數公開

HYBE旗下子公司BIGHIT MUSIC旗下擁有人氣男團BTS防彈少年團與TOMORROW X TOGETHER（TXT）後，終於又要推出新人男團！全能師弟的組成也令人相當期待。

這是繼2019年TXT出道後，時隔6年推出的新男團。



新團體由 Martin（마틴）、James（제임스）、周勳（주훈）、成炫（성현）、建昊（건호）五位成員組成，預計將於8月18日正式出道。（名字中英文皆為英譯）

成員們自詡能親自製作音樂、編舞與影像製作的「年輕創作者團隊」。全員皆為10代（十幾歲）的男生，將以自身故事為基礎，在作詞、作曲、舞台表演、影像製作等多個領域展現創作實力。

官方特別指出：「五位成員並不受限於特定位置，而是以『共同創作』的方式參與製作。」事實上，他們在出道前便已憑藉10代創作者的感性，參與HYBE前輩藝人們的音樂與舞蹈創作。

Martin參與了TXT的〈Deja Vu〉和〈Miracle〉，以及預計21日發行的新曲〈Beautiful Strangers〉，還有ENHYPEN的〈Outside〉、LE SSERAFIM的〈Pierrot〉、ILLIT的〈Magnetic〉...等作品的創作。



James則參與了TXT的〈Deja Vu〉、ILLIT的〈Magnetic〉、〈Cherish (My Love)〉、〈Tick-Tack〉等舞蹈編排，並與Martin共同參與〈Deja Vu〉、〈Miracle〉、〈Magnetic〉的歌曲製作。關於其他成員以及整體團隊的詳細資訊，也將會陸續公開。



BigHit Music標榜自己是一家在音樂上擁有堅定信念，並以獲得粉絲共鳴與支持為基礎，不斷開拓新路的最前線音樂品牌，此次成員們的團隊風格，也令人相當好奇。



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