【韓網熱門】姜鎬童在閔庚勳婚禮前夜傳給他的簡訊

昨日播出的JTBC綜藝《認識的哥哥》公開了閔庚勳婚禮過程。

姜鎬童在婚禮前夜突然很有感觸，傳訊息給閔庚勳：「我的弟弟庚勳啊，今晚對於庚勳來說應該有很特別的感覺吧。 平時哥哥有多麼珍惜你、依賴你、愛你，今天才謹慎地向你告白。 從第一次見到青年庚勳，到現在成為這麼美好的人，能與庚勳結下獨特的緣分，哥不知有多麼感激和開心。 庚勳啊！音樂和幸福的家庭是提前享受的天堂。 明天，庚勳和導演這兩位美好的人會有一場夢幻的婚禮！希望你們擁有幸福的家庭、總有好事發生，我會一生為你們祝福。 庚勳啊，我要過分地祝福你，愛你。」

半小時後庚勳回復：「是鎬童哥沒錯吧？ 該不會是帳號被盜吧？」XD庚勳接著認真地寫道：「居然寫了這麼長的文，好感動啊哥哥。 我經常感到，您從開始到現在一直很照顧我。 我會把這份心意也傳達給新娘，謝謝。 明天要度過有趣的一天哦~」



金希澈和徐章焄說這是兩人十年來互傳簡訊文字最多的一次XD

▽影片3分48秒開始：



韓國網友評論：

1. 好溫暖好感動ᅲᅲᅲ

2. 「音樂和幸福的家庭是提前享受的天堂」，這句真的是名言啊

3. 文筆好棒

4. 哦莫... 如果是我一定爆哭

5. 姜鎬童大叔是懂得講這些溫暖話語的人，真的很好

6. 「我要過分地祝福你」這麼好的文句我也要用起來

7. 這就是我喜歡鎬童大叔的原因... 真誠、有責任感、溫暖

8. 鎬童拍《大逃出》時也對NPC小孩們很溫暖

9. 想起他拍《姜食堂》時被粉絲感動哭，真是很感性的人

10. 這樣看來姜鎬童確實是INFP

11. 完全能感受到他的真心

12. 能紅這麼久不是沒有原因啊

13. 鎬童是很浪漫的人ᅲᅲ 這段話也能看出他有多愛自己的家庭

14. 閔庚勳結婚了？ 暈

15. 別看現在有說有笑，到了婚禮上大家全都哭了ᅲ真的都很喜歡庚勳

16. 先結婚的人說出「婚姻是天堂」這種話，真的很帥氣、很可貴

17. 確實耶，閔庚勳剛出道還是小孩的時候，就通過《情書》開始合作了，好感動

18. 社會生活中能結下這樣的緣分真的是福氣... 太甜啦...

19. 這段話可以直接用作婚禮祝詞啦

20. 雖然沒有特別喜歡姜鎬童，但這段話是我見過的結婚祝福中最棒的訊息，仿佛腦袋嗡的一聲被震到

出處：https://theqoo.net/hot/3498745212

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