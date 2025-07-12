Netflix拓展「民宿綜藝宇宙」！不僅有《奇案84的奇趣民宿》第二季，還有劉在錫的「營地」

Netflix 宣佈原創綜藝節目《奇案84的奇趣民宿》將推出第二季。

《奇案84的奇趣民宿》以漂浮在鬱陵島海上的「奇案莊」為背景，老闆旗安84與員工Jin&池睿恩將與入住的旅客們共同展開一場充滿奇想的民宿綜藝體驗。



該節目在今年4月公開後，立刻登上Netflix全球非英語系列節目TOP 10第6名，在韓國、香港、新加坡、印尼、菲律賓等國家和地區都名列TOP 10，展現K-民宿綜藝的獨特魅力，受到海內外觀眾熱烈喜愛。 隨著觀眾對節目的高度共鳴與療癒感回響不斷，Netflix宣佈製作第二季，消息一出更引發期待，紛紛留言表示：「JIN還會來吧」、「求全班人馬」、「太期待了」等。



기안의 상상이 다시 한번 현실이 됩니다.



넷플릭스 민박 예능 <대환장 기안장> 시즌2, 제작 확정.#대환장기안장2 #KiansBizarreBnB2 pic.twitter.com/gvgDGaf6RS — Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) July 11, 2025

與此同時，Netflix還將攜手製作公司Studio MODAK的導演李昭旻團隊，擴展「民宿綜藝宇宙」。 繼旗案84之後又迎來一位全新民宿老闆，由國民MC劉在錫擔任，他親自經營的「劉在錫營地」將於7月12日開始招募房客，開啟另一段趣味十足的民宿故事。在一併公開的預告影片中，劉在錫說道：「Netflix帶來的嶄新挑戰！我將開設一個營地。」親自宣布「劉在錫營地」正式開張。他穿著彷彿隨時都能出發去夏令營的輕便裝扮，吹著哨子跳舞，模樣逗趣十足。他還喊出俏皮的口號：「客人是王！而我也是王！」。



[단독] 유재석, 넷플릭스에 캠프 차리다?!



넷플릭스 민박 예능, 이번엔 캠프로 갑니다. 손님도 왕이고, 유재석도 왕이 되는(?) <유재석 캠프>. 오직 넷플릭스에서, 커밍 쑨.



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