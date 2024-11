BTS防弹少年团JIN太宠粉！见面会主动加时「坐103圈旋转木马」，头晕腿软不减热情笑容

防弹少年团成员JIN日前宣布在首尔乐天世界举办一场独特的见面会,活动内容是与粉丝一对一结伴乘坐旋转木马,今天这场梦幻的见面会终於兑现了!

这次见面会限定50位幸运粉丝参加,赶在乐天世界开门营业之前、早上8点开始。原本的计划是与每位粉丝一起乘坐一圈,但JIN发现因为这期间要签名,还没来得及多看粉丝几眼就结束了,所以主动加时到每人两圈!

现场不乏外国面孔,每位粉丝脸上都洋溢著幸福的笑容:



