BTS防弹少年团JIN太宠粉！见面会主动加时「坐103圈旋转木马」，头晕腿软不减热情笑容
广告

BTS防弹少年团JIN太宠粉！见面会主动加时「坐103圈旋转木马」，头晕腿软不减热情笑容

明星   2024年11月24日   星期日17:38   Sani  

（封面图源：IG@jin）

防弹少年团成员JIN日前宣布在首尔乐天世界举办一场独特的见面会，活动内容是与粉丝一对一结伴乘坐旋转木马，今天这场梦幻的见面会终於兑现了！

（图源：BIG HIT MUSIC）

这次见面会限定50位幸运粉丝参加，赶在乐天世界开门营业之前、早上8点开始。原本的计划是与每位粉丝一起乘坐一圈，但JIN发现因为这期间要签名，还没来得及多看粉丝几眼就结束了，所以主动加时到每人两圈！

现场不乏外国面孔，每位粉丝脸上都洋溢著幸福的笑容：

JIN不久前结束在美国的Showcase等行程，昨日刚刚返回韩国，今天一大早就来见面会上转圈圈，果然感觉有些吃不消，中途休息时坦言比想像中更加头晕和双腿发抖，幽默地说：「虽然是我做的企划，但真的很晕。各位，千万不要一次坐50圈。」

与50位粉丝坐了100圈旋转木马后，JIN又独自坐了3圈给大家拍照，全程始终保持积极的笑容，直到转到旋转木马后侧不太能被看到的位置，JIN才放松下来趴在木马上。

除了共度的时间之外，JIN还为每一位现场粉丝赠送大礼包，包括乐天世界自由使用券、芳香剂，以及他代言品牌提供的钢笔、巧克力和签名写真集等，诚意满满。

网友称赞JIN既有诚意又懂浪漫、非粉都感动，笑说即便是仓鼠转一百圈也会头晕，真的辛苦啦~~
（图源：IG@jin）
（图源：BIG HIT MUSIC）
（图源：BIG HIT MUSIC）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » BTS防弹少年团JIN太宠粉！见面会主动加时「坐103圈旋转木马」，头晕腿软不减热情笑容
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手