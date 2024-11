【快訊】「不存在的樂隊」獲獎了！邊佑錫《陣雨》斬獲2024 MAMA「全球趨勢音樂獎」，獲獎感言提到Eclipse隊友

2024 MAMA頒獎禮今日在日本大阪京瓷巨蛋進入最後一天,壓軸獎項紛紛開出,其中「全球趨勢音樂獎(Global Trending Music)」頒給了邊佑錫,歌曲是《背著善宰跑》劇中樂隊Eclipse的《陣雨》。

邊佑錫發表獲獎感言:「感謝《背著善宰跑》團隊的努力幫助,讓身為演員的我能夠演唱這麼好的歌。 真心感謝各位粉絲喜歡我們的作品和歌曲。 妝髮團隊也非常努力,十分感謝。 謝謝郵筒們,我愛你們。」



邊佑錫最後不忘提到樂團隊友:「仁赫啊(*吉他手),賢秀啊(*鼓手),Jay啊(貝斯手),我們獲獎了!感謝收看,我們是Eclipse。 」



