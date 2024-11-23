【快訊】「不存在的樂隊」獲獎了！邊佑錫《陣雨》斬獲2024 MAMA「全球趨勢音樂獎」，獲獎感言提到Eclipse隊友

2024 MAMA頒獎禮今日在日本大阪京瓷巨蛋進入最後一天，壓軸獎項紛紛開出，其中「全球趨勢音樂獎（Global Trending Music）」頒給了邊佑錫，歌曲是《背著善宰跑》劇中樂隊Eclipse的《陣雨》。

邊佑錫發表獲獎感言：「感謝《背著善宰跑》團隊的努力幫助，讓身為演員的我能夠演唱這麼好的歌。 真心感謝各位粉絲喜歡我們的作品和歌曲。 妝髮團隊也非常努力，十分感謝。 謝謝郵筒們，我愛你們。」



邊佑錫最後不忘提到樂團隊友：「仁赫啊（*吉他手），賢秀啊（*鼓手），Jay啊（貝斯手），我們獲獎了！感謝收看，我們是Eclipse。 」



很多劇迷激動驚呼：「Eclipse真的存在！」「好感動，他念了每一位成員的名字」「很有sense的發言，既照顧到自己的粉絲，也照顧到Eclipse粉絲」「我也變成Capella啦（*Eclipse粉絲名）」。





此外，《陣雨》是今年4月至5月播出的劇集《背著善宰跑》的OST，也是劇中樂隊Eclipse的歌曲，由飾演主唱的邊佑錫親自演唱。 在劇集爆火的助推下，《陣雨》不僅多次進入韓國Melon等音源榜單TOP 10，還登上美國Billboard全球榜第199名，甚至有劇迷成立「音源總攻站」，人氣堪稱現象級。



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