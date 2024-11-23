【快讯】「不存在的乐队」获奖了！边佑锡《阵雨》斩获2024 MAMA「全球趋势音乐奖」，获奖感言提到Eclipse队友

《2024 MAMA》颁奖礼今日在日本大阪京瓷巨蛋进入最后一天，压轴奖项纷纷开出，其中「全球趋势音乐奖（Global Trending Music）」颁给了边佑锡，歌曲是《背著善宰跑》剧中乐队Eclipse的《阵雨》。

边佑锡发表获奖感言：「感谢《背著善宰跑》团队的努力帮助，让身为演员的我能够演唱这么好的歌。 真心感谢各位粉丝喜欢我们的作品和歌曲。 妆发团队也非常努力，十分感谢。 谢谢邮筒们，我爱你们。」



边佑锡最后不忘提到乐团队友：「仁赫啊（*吉他手），贤秀啊（*鼓手），Jay啊（贝斯手），我们获奖了！感谢收看，我们是Eclipse。 」

很多剧迷激动惊呼：「Eclipse真的存在！」「好感动，他念了每一位成员的名字」「很有sense的发言，既照顾到自己的粉丝，也照顾到Eclipse粉丝」「我也变成Capella啦（*Eclipse粉丝名）」。





此外，《阵雨》是今年4月至5月播出的剧集《背著善宰跑》的OST，也是剧中乐队Eclipse的歌曲，由饰演主唱的边佑锡亲自演唱。 在剧集爆火的助推下，《阵雨》不仅多次进入韩国Melon等音源榜单TOP 10，还登上美国Billboard全球榜第199名，甚至有剧迷成立「音源总攻站」，人气堪称现象级。



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