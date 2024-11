【快讯】「不存在的乐队」获奖了！边佑锡《阵雨》斩获2024 MAMA「全球趋势音乐奖」，获奖感言提到Eclipse队友

《2024 MAMA》颁奖礼今日在日本大阪京瓷巨蛋进入最后一天,压轴奖项纷纷开出,其中「全球趋势音乐奖(Global Trending Music)」颁给了边佑锡,歌曲是《背著善宰跑》剧中乐队Eclipse的《阵雨》。

边佑锡发表获奖感言:「感谢《背著善宰跑》团队的努力帮助,让身为演员的我能够演唱这么好的歌。 真心感谢各位粉丝喜欢我们的作品和歌曲。 妆发团队也非常努力,十分感谢。 谢谢邮筒们,我爱你们。」



边佑锡最后不忘提到乐团队友:「仁赫啊(*吉他手),贤秀啊(*鼓手),Jay啊(贝斯手),我们获奖了!感谢收看,我们是Eclipse。 」

