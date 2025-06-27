歷代級個性鮮明女演員集合！《因為沒有下輩子》金喜善、韓惠珍、陳瑞妍共同演出

演員金喜善、韓惠珍、陳瑞妍將共同合作TV CHOSUN的新周末電視劇集《因為沒有下輩子》，預計在2025年11月播出，劇情描述每天都一樣在育兒戰爭與轉個不停的職場生活中度過，感到厭煩的三個41歲熟女好友，為了更好的「完生」而橫衝直撞的成長喜劇。

其中第一位女性是由金喜善所飾演的「趙娜貞」一角，過去曾擁有破億元年薪備受矚目的主持人，現在因為成了兩個孩子的媽而只得中斷了工作經歷。娜貞想從目前的大嬸再度回到以往的高薪職場，展開人生的二度挑戰。曾演出《還有明天》《Alice》《再婚上流》等作品的金喜善戲路寬廣，演技也備受肯定，在本次的新作品中將傳達在理想與現實之間拉扯的中年女性複雜心境。



韓惠珍則在劇中飾演高水準的公演演出企劃人，在韓國最高級的藝術中心擔任企劃室長的「具珠英」一角，具珠英看似擁有完美的一切，面對性冷感的老公，為了想要生孩子而傾盡全力，內心相當痛苦。曾演出《神聖的離婚》《溫暖的一句話》等作品的韓惠珍，也受到許多觀眾們的喜愛。



陳瑞妍在劇中將飾演一位時尚雜誌副總編輯，同時也是大齡單身女「李伊莉」。她在大學時期就像外號「行走的伸展台」一樣總是有著獨特的時尚，是備受關注的風雲人物，身為時尚雜誌副總編，雖然累積實力走到了這位子，但對於心中的中最大夢想「結婚」卻難以達成，並抱有幻想。曾在《信徒》《One the Woman》橫跨大小螢幕作品，陳瑞妍即將再展現新面貌。



三位熟女各自在情感上擁有不同的背景，也正處於不一樣的狀態，聚在一起有什麼樣的交流火花，又如何突破自己的困境？《因為沒有下輩子》將激發年齡在20歲到50歲之間的女性高度共鳴，預計將於今年11月播出。



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