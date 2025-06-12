福星降臨！韓夫妻夢到邊佑錫「背後聖光+抽獎擁抱」，買刮刮樂中頭獎20億！本人回應超sweet

6月11日，韓國「同行福券」宣佈新一期頭獎由江原道一對夫妻獲得、獎金高達20億韓元，有趣的是中獎妻子前幾天剛剛夢到邊佑錫「帶著聖光主持抽獎活動」還給她擁抱，沒想到幸運真的變成現實！

「同行福券」是韓國彩券販售企業，昨日發出公告稱「第61期Spito 2000」頭獎出現在江原道原州市的一家彩券銷售點。 據悉，中獎夫妻中的丈夫每週都以小額投注購買樂透彩券，妻子則喜歡刮刮樂，每月大約會買一至兩次。 某天夫妻倆在原州約會時突然想到彩券，丈夫於是走進一家銷售點，原本想只買樂透，但看到Spito 2000時想起妻子便買了一組。

妻子坐在車裡等待丈夫購物時刮開彩券，驚喜地發現中了頭獎。 待丈夫回來，她驚慌失措地將彩券拿給丈夫進行確認，兩人意識到真的中獎後激動不已，互相說辛苦了、一同分享這份喜悅。



值得一提的是，妻子幾天前剛剛夢到男星邊佑錫！夢裡邊佑錫背後發出聖光，在一場大型活動中主持抽獎，大聲叫出她的名字，並給她贈品和一個擁抱。 隨著夢境成真，夫妻倆也對邊佑錫表達了感謝之情，在中獎感言寫道：「感謝邊佑錫演員為我們家帶來幸運。」



Spito是一種即開型彩票，也就是「刮刮樂」，在韓國凡年滿19歲即可購買，Spito 2000單組售價2000韓元。 中獎者表示，獎金將用來償還貸款和購置房屋。

韓國雜誌「Tripgoing」在IG帳號分享了這對夫妻「托邊佑錫的福中頭獎」的消息，引來很多人留言：「在夢中也散發著善良的影響力」「請來我夢裡一次吧」「您確實是禮物沒錯」。 還有人為患病的愛貓祈福：「請出現在毛孩子夢裡，讓牠能夠行走吧！」



很快邊佑錫本人也看到這一PO文，留言道：「大家等著，我馬上就跑過去。」真的溫柔又有sense~



此外，邊佑錫目前正在與IU一起拍攝新劇《21世紀大君夫人》，飾演身份尊貴卻註定一無所有的皇子，預計明年上半年與觀眾見面。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞